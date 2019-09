Mohammed Hamdi: 'Ik heb geen twee kampen binnen ADO gezien'

Mohammed Hamdi is dinsdag gepresenteerd als nieuwe directeur van ADO Den Haag. De zoektocht naar een nieuwe leidsman verliep roerig en de aanstelling van Hamdi was veelbesproken. Er was verdeeldheid binnen de club – zo verschilden United Vansen, de Chinese grootaandeelhouder van ADO, en de Raad van Commissarissen van mening – maar daar heeft Hamdi maar weinig van gemerkt.

'Ik ben goed ontvangen door de collega's', vertelt Hamdi, die precies twee weken geleden werd aangesteld als directeur. 'Vijf jaar geleden ben ik hier ook werkzaam geweest op de commerciële afdeling en ik voel mij weer thuis. ADO heeft altijd een speciale plek in mijn hart gehouden.'

Dat Hamdi goed is ontvangen binnen de club, klinkt een beetje tegenstrijdig. Er zouden namelijk twee kampen actief zijn binnen de club, eentje die voor Hamdi is, maar ook eentje die tegen de nieuwbakken directeur is. United Vansen had een voorkeur voor Hamdi, de RvC van ADO schoof Henrik-Jan Rinner naar voren.

Neuzen dezelfde kant op

'Dat van die twee kampen heb ik nog niet ervaren op dit moment', spreekt Hamdi die verhalen tegen. 'Het lijkt mij wel belangrijk dat alle neuzen dezelfde kant op gaan, en het is aan ons de taak dit snel voor elkaar te krijgen. En dat gaat zeker lukken', vertelt hij overtuigend.

Hamdi vormt nu samen met Rinner (financieel directeur) een tweekoppige directie. Frans van Steenis (gedelegeerd commissaris) en Kees Jansma hebben een adviserende rol. Met Rinner, die na het vertrek van Mattijs Manders interim-directeur was, heeft Hamdi een goed gesprek gehad. Hij was teleurgesteld dat niet hij, maar Hamdi werd aangesteld als directeur. Toch verloopt hun samenwerking tot nu toe goed, vertelt hij.

Bezem

'Het is duidelijk dat het voor hem een lastige periode is geweest. En het lijkt mij logisch dat hij teleurgesteld was. Maar het was geen verzoeningsgesprek. We hebben goed kunnen praten over hoe we ADO de komende jaren verder willen brengen, en van daaruit ga je elkaar ook leren kennen.'

Op dit moment is Hamdi individuele gesprekken aan het voeren met mensen die voor de club werken. 'En dan luister ik goed wat er de afgelopen periode allemaal heeft gespeeld.' Als blijkt dat er mensen zitten die in de ogen van Hamdi 'niet het beste met de club voor hebben', dan is hij in staat de bezem door de organisatie te halen.

In het belang van ADO

'Ja! Maar nogmaals: tegenstanders zijn bij mij niet bekend. We gaan met elkaar bepalen welke kant we opgaan. En ik ga ervan uit dat iedereen die op dit moment bij ADO zit, hier met een goede bedoeling zit. Want anders vraag ik mij af wat je hier doet. We gaan alles doen, wat in het belang is van ADO.'

