Coldcase Naaldwijk: waarom een dna-match niet meteen tot een arrestatie leidt

Iwona Galla werd in 2003 vermoord in een huis in Naaldwijk | Foto: Politie

Een dna-match met een moordverdachte in 2017, maar tóch geen arrestatie. In de zaak rond de moord op Iwona Galla, in 2003 in Naaldwijk, lijkt de politie een mogelijke dader al zo'n twee jaar op de korrel te hebben als hij in mei van dit jaar wordt aangehouden. Een week eerder besteden zelfs Team West en Opsporing Verzocht aandacht aan de moord, waarin kijkers om informatie wordt gevraagd.

Hoe zit dat precies? Zijn er tactische redenen om een verdachte zo lang te laten lopen? Of werkt het systeem niet goed? Het Openbaar Ministerie (OM), dat de 47-jarige Mustafa A. uit Maassluis verdenkt van de moord op de Poolse vrouw, wil er niet veel over kwijt. Een woordvoerder laat weten dat een onderzoek maar één keer gedaan kan worden. 'Dus zoals in elk onderzoek maak je dan een afweging wanneer je een verdachte aanhoudt.'

Vermoedelijk hebben de politie en het OM in mei van dit jaar al lang een idee bij wie ze moeten zijn voor de moord op Galla in 2003. Vooral omdat er in 2017 een dna-match is met iemand die is aangehouden voor een mishandeling. 'Alleen dna zegt nog niet zo veel', zegt hoogleraar rechtspsychologie Peter van Koppen. 'Als het geen evident daderspoor is, dan heb je als OM een probleem.'

'Ruis op de lijn'

Van Koppen legt uit dat er in zo'n geval soms gekozen wordt om een zaak nog eens onder de aandacht te brengen in bijvoorbeeld een opsporingsprogramma. 'Het gaat dan niet per se om de vraag aan het publiek, maar ze willen dan vooral ruis op de lijn veroorzaken. Misschien zit een verdachte op dat moment al onder de tap bij de recherche.'

Volgens de hoogleraar verschilt het echt per zaak wat er aan sporen en bewijzen wordt gevonden. 'Dna zegt gewoon niets. Het hangt er dus vanaf wat het spoor op de plaats delict betekent. Als een vrouw wordt vermoord, dan kan haar lichaam vol met dna van haar man zitten. Maar dat betekent niet dat hij het ook gedaan heeft.'

Je wil zeker weten dat je eerst alles hebt gedaan, voordat je iemand als verdachte aanhoudt. Openbaar Ministerie

Zonder er al te veel over los te laten, lijkt het OM er met de politie in deze zaak bewust voor gekozen te hebben de verdachte na de dna-match nog niet aan te houden. 'In zo'n oudere zaak wil je zeker weten dat je eerst alles hebt gedaan wat je kunt, voordat je iemand als verdachte aanhoudt.' Hoe het precies zit zullen we pas later horen, als de zaak tegen Mustafa A. verder gaat.

LEES OOK: Verdachte coldcase Naaldwijk gepakt dankzij dna-match maar ontkent betrokkenheid