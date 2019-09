Man mishandeld door jongens die vuurwerk in tuin gooien

Een 41-jarige Hagenaar is geschopt en geslagen door twee jongens die hij aansprak omdat ze vuurwerk naar de honden in zijn tuin gooiden. De man brak daarbij onder andere zijn neus. De twee verdachten zijn gefilmd door een bewakingscamera in de buurt.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 10 september. Meer zaken zijn hier te vinden.

Het slachtoffer is op donderdag 4 april om 19.30 uur thuis aan de Folke Bernadottestraat in Den Haag. Zijn vriendin waarschuwt hem dat er vuurwerk naar de honden in de tuin wordt gegooid. Omdat dit vaker is gebeurd, besluit de man om meteen naar buiten te gaan en er iets van te zeggen.

Hij ziet twee jonge mannen weglopen bij zijn tuin en gaat achter ze aan. Op de kruising van de Martin Luther Kinglaan en het Munirpad spreekt hij ze aan. Hij vraagt waarom ze het vuurwerk afsteken en zegt dat ze zijn honden ermee in gevaar brengen. De twee reageren agressief: het slachtoffer krijgt een klap tegen zijn hoofd en wordt naar de grond gewerkt.

Schoppen en slaan

Terwijl de man op de grond ligt, krijgt hij meerdere klappen en schoppen, waaronder tegen zijn hoofd. Een vrouw die ziet wat er gebeurt, roept dat de jongens op moeten houden. Ze gaan er dan vandoor richting de Dag Hammerskjoldstraat. Het slachtoffer wordt geholpen door omstanders en is naar het ziekenhuis gebracht.

Daar blijkt dat hij flinke zwellingen in zijn gezicht heeft. Bovendien is er een stuk van een tand afgebroken en heeft hij een gebroken neus. Daarnaast zijn de man en zijn vriendin behoorlijk bang geworden. Ze vrezen dat het nog eens mis gaat met hun honden.

Camerabeelden

De twee verdachten zijn gefilmd door een camera in de buurt. Door de grote afstand tot de camera zijn hun gezichten niet goed te zien. Mogelijk herkent u ze aan hun kleding, hun manier van lopen of in combinatie met elkaar. Ze zijn in het donker gekleed. Eén van hen draagt zwarte schoenen met een wit logo van het merk Nike.

De politie hoort het graag als u de twee herkent. Ook meer informatie over het motief voor het afsteken van het vuurwerk is welkom. Ook voor het incident op 4 april was er al meerdere keren vuurwerk in de tuin van het slachtoffer gegooid.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem