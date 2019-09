Mannen die Ewout (34) een gebroken kaak sloegen nog spoorloos

Ewout was in Club Westwood in Den Haag | Foto: Omroep West

'Ik hoop dat ze zich melden. Nu is het Ewout, maar wie is het morgen of overmorgen? Bizar.' Manon, de moeder van de 34-jarige Ewout uit Den Haag, hoopt dat daders die haar zoon hebben mishandeld snel worden opgepakt. Ewout werd hard op zijn kaak geslagen toen hij drie mannen aansprak die waarschijnlijk zijn fiets wilden stelen. De kaak zit nu negen weken 'op slot'. Vrienden van Ewout hebben een beloning van 5.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.

Ewout is in de nacht van vrijdag 16 op zaterdag 17 augustus met vrienden in Club Westwood aan de Laan van Poot in Den Haag. Even na 4.00 uur gaat hij naar huis. Hij loopt naar zijn fiets, die een stukje verderop bij een appartementencomplex staat. Er staan drie mannen bij zijn fiets. 'Hij hoorde ze praten over hoe ze die fiets mee konden nemen', zegt zijn moeder.

'Toen heeft hij gezegd: dat is mijn fiets. Uit het niets draaiden één of twee mannen zich om en kreeg hij een stomp tegen zijn borst en een kaakslag net onder zijn slaap. Hij ging knock-out.' In het ziekenhuis blijkt dat er een aantal breuken in de kaak zitten. Omdat er niet geopereerd kan worden, is de kaak gespalkt en gefixeerd. 'Het is vreselijk, je bent aangeslagen. Je wilt niet dat ze aan je kind komen', zegt Manon.

Eten door een rietje

De prognose is dat Ewout zijn kaak negen weken niet kan bewegen zoals normaal. Al het voedsel gaat nu door een dun rietje, dat hij achterin zijn mond moet leggen. 'Ik vond hem ook best wel depressief. Dat is logisch, maar ik was wel een beetje bang dat hij zo zou blijven', zegt Manon. 'De tweede week was de pijn minder, dus je zag dat hij opknapte. Maar de frustratie is er nog altijd. Hij kan niet werken, niet hockeyen, niet met vrienden uit eten. Het is ook een inbreuk op je sociale leven.'

Twee vrienden van Ewout en zijn moeder besloten om in actie te komen. Ze loven een beloning van 5.000 euro uit voor de tip die leidt naar de daders. 'Dat betekent hoe serieus wij erin staan, waardoor het misschien wel een kans van slagen krijgt', zegt Jack, één van vrienden die de beloning heeft uitgeloofd. 'Het moet wel om een serieuze tip gaan, waardoor de politie te weten komt wie het waren.'

Signalementen

Er is weinig bekend over de drie verdachten. Toen Ewout bij zijn fiets aankwam, stonden ze met hun ruggen naar hem toe en vlak daarna lag hij al knock-out op de grond. De politie weet wel dat het om drie blanke mannen gaat. Ze worden tussen de 25 en 30 jaar oud geschat, zijn 1,85 meter lang en hebben een normaal postuur. Ze spraken normaal Nederlands.

Mensen die iets hebben gezien van de mishandeling of die weten om wie het gaat, worden gevraagd om zich te melden. De drie mannen zijn weggerend over de Laan van Poot in de richting van de Vogelwijk. De politie is geïnteresseerd in camerabeelden uit die wijk, die zijn gemaakt in de nacht van 16 op 17 augustus. Mogelijk zijn de drie daarop te zien. Wie een daar camera heeft hangen, wordt gevraagd om de beelden terug te kijken.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem