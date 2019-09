Rekening van 90-jarige leeggehaald na truc met mobiel pinapparaat

Een vrouw van 90 jaar uit Gouda is 4.500 euro kwijt geraakt, nadat ze het slachtoffer is geworden van een oplichtingstruc. Ze rekende via het mobiele pinapparaat van een zogenaamde postbezorger een euro af. Een dag later ontdekte ze dat het geld van haar rekening was verdwenen.

In februari wordt er aangebeld bij het appartementencomplex waar de vrouw woont. Iemand zegt door de intercom dat hij een pakketje voor haar heeft. Ze vertelt dat dat afgegeven kan worden bij de balie van het complex. Maar omdat er een euro moet worden betaald voor het ontvangen van het pakket, kan dat niet, zegt de bezorger.

De vrouw laat de man daarom binnen en hij komt naar boven. Ze moet de euro afrekenen met haar pinpas via een mobiel pinapparaat. Daarna krijgt ze de enveloppe. Daar blijkt een cadeaukaart van Albert Heijn in te zitten. Later wordt duidelijk dat die is verlopen, maar op dat moment heeft de vrouw nog geen argwaan.

Rekening geplunderd

De volgende dag wil de vrouw geld opnemen met haar pinpas, maar de automaat slikt haar pas in. Als ze navraag doet bij de bank, blijkt dat er 4.500 euro van haar rekening is verdwenen. Er zijn foto's van een man die een aantal van de transacties doet bij een casino in Hoofddorp.

Het is nog onduidelijk hoe de man aan de pas en pincode komt. Mogelijk is er sprake van 'skimmen' via het mobiele pinapparaat, waarbij een kopie is gemaakt van de gegevens van de pinpas. De code kan ook op dat moment afgekeken zijn. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.

Herkent u de verdachte?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem