Nog altijd getuigen gezocht van ontvoering moordslachtoffer Hasin Tahiri

De politie is nog altijd op zoek naar mensen die in september 2014 iets hebben gezien van de ontvoering van Hasin Tahiri aan de Lariksrode in Leiden. De 28-jarige Tahiri werd daar door twee mannen in hun auto gedwongen en meegenomen naar Leidschendam. Toen hij probeerde te vluchten, werd hij in zijn rug geschoten. Hij overleed in het ziekenhuis. De recherche heeft maandag opnieuw onderzoek gedaan op de plaats delict.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 10 september. Meer zaken zijn hier te vinden.

Voor de moord op Hasin Tahiri zijn in 2014 twee verdachten aangehouden, mannen van destijds 22 en 28 jaar uit Katwijk en Leidschendam. Ze zijn nooit veroordeeld. De politie is nog altijd bezig met het onderzoek naar de moord, onder andere op basis van nieuwe informatie. Ook wordt er met nieuwe technieken naar oude sporen gekeken.

Hasin zou op de avond van 3 september 2014 zijn vrouw en kinderen van Schiphol ophalen. Maar eerst had hij een afspraak in Leiden. Terwijl hij daarheen reed, werd hij gevolgd, zonder dat hij iets in de gaten had. Op de Lariksrode in Leiden stonden er ineens twee mannen bij zijn auto. Ze dwongen hem om in hun auto te stappen en namen hem mee. Vermoedelijk wilden ze hem iets aandoen op een rustige plek, zonder getuigen.

Vlucht en schot

Op de Gravin Marialaan in Leidschendam moest de auto vaart minderen. Hasin greep zijn kans en sprong uit de auto. De twee belagers gingen achter hem aan en Hasin werd in zijn rug geschoten. Hij leefde nog, maar is later overleden in het ziekenhuis, in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen.

Maandag is opnieuw onderzoek gedaan op de plaats delict in Leidschendam. De politie kan nog niets zeggen over de aard van dit onderzoek. Op diezelfde plek is de afgelopen jaren uitgebreid gezocht naar het vuurwapen waarmee Hasin is neergeschoten. Dat is niet gevonden, maar de politie heeft onlangs wel nieuwe informatie gekregen over wat er met dat wapen is gebeurd.

Lariksrode in Leiden

De ontvoering van Hasin begon op de Lariksrode in Leiden. De politie heeft ontdekt dat er mensen zijn die hebben gezien wat daar is gebeurd op 3 september 2014. Die getuigen hebben echter nooit met de recherche gesproken, mogelijk omdat ze dachten dat de zaak met de twee aanhoudingen al was opgelost. Wie iets heeft gezien van dit incident, wordt gevraagd zich te melden.

Er werd rekening gehouden dat de dood van Hasin mogelijk te maken had met criminele activiteiten, maar de politie heeft hun beeld van de 28-jarige man de laatste tijd bijgesteld. In het verleden was hij betrokken bij wat criminele activiteiten, maar in de periode voor zijn dood zorgde hij vooral voor zijn kinderen, terwijl zijn vrouw werkte. Het onderzoeksteam komt nog graag in contact met mensen die weten of er een conflict speelde rond Hasin Tahiri, dat mogelijk aanleiding kan zijn geweest voor zijn dood.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem