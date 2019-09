OM: Leidschendammer die overleed was verdachte

De man die afgelopen weekend overleed nadat hij vorige week maandag door de politie werd meegenomen uit een huis in Leidschendam, was op dat moment aangehouden als verdachte. Dat laat het Openbaar Ministerie (OM) desgevraagd aan Omroep West weten. Het OM wil niet kwijt wat de verdenking tegen de 22-jarige Leidschendammer was.

Familieleden van de man zeiden eerder dat de politie vorige week in de nacht van zondag op maandag juist werd gebeld met een vraag om hulp. De Leidschendammer hield zich in verwarde toestand op in de badkamer in het huis van zijn ouders. Volgens de familie werd de man door agenten meegenomen, maar werd hij nergens van verdacht.

Na zijn aanhouding werd de man in kritieke toestand van het politiebureau naar het ziekenhuis gebracht. Eerst naar het Westeinde, daarna naar het LUMC. Het OM liet vanaf dat moment al door de Rijksrecherche onderzoeken of de aanhouding volgens de regels was verlopen. Afgelopen zaterdag overleed de Leidschendammer in het ziekenhuis. Volgens de familie van de man werkten zijn lever, nieren en darmen niet meer.

Foto's en filmpjes

Op beeldmateriaal, dat Omroep West voor het overlijden van de man heeft kunnen bekijken, is inderdaad te zien dat hij door meerdere agenten is meegenomen. Op dat moment is er geen zichtbaar letsel te zien. Op foto's die later in het ziekenhuis zijn gemaakt, ligt de man met onder meer een bloeduitstorting en een dicht en opgezwollen oog aan de beademing. Ook was er een foto met daarop een grote blauwe plek onder zijn tepel, op zijn buik.

Het OM bevestigt dat het vorige week in eerste instantie ging om een hulpvraag voor de man toen er 112 werd gebeld. 'Ter plekke is hij uiteindelijk wel aangehouden als verdachte.' Maar waarvan? 'Dat is een van de dingen die worden meegenomen in het Rijksrecherche-onderzoek.'

Onderzoek

Over de doodsoorzaak van de man is nog niets bekend. Ook daar doet de Rijksrecherche onderzoek naar. 'Wel stelt de patholoog dat de man niet door uitwendig geweld om het leven is gekomen', zegt het OM dinsdag. Er moet nog een toxicologisch onderzoek worden gedaan. Het lichaam van de man is inmiddels aan zijn familie overgedragen.

