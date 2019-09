Rutte moet toch onderzoek doen naar financiering koninklijke meubels

De Tweede Kamer had Rutte dinsdag naar het parlement laten komen na zijn uitspraken van maandag. Volgens de krant worden de meubels van de koninklijke paleizen dubbel betaald door de belastingbetaler. Het inventaris zou namelijk van de Staat zijn, die ook verantwoordelijk is voor het onderhoud. Daarnaast zou koning Willem-Alexander een jaarlijkse vergoeding krijgen voor het onderhoud van de meubels. Hierdoor zouden miljoenen euro's per jaar dubbel worden uitgekeerd.

In een eerste reactie gaf Rutte aan dat de financiering 'verschrikkelijk ingewikkeld' is, 'maar het lijkt allemaal te kloppen'. De premier was dan ook tegen een uitgebreid onderzoek. 'Ik heb niet het idee dat dat nodig is.' Hier was de Tweede Kamer het niet mee eens. 'Weer is er gedoe over de kosten', aldus Joost Sneller van coalitiepartner D66. Hij wil opheldering over de afspraken, waardoor het Koninklijk Huis 'niet langer de lasten draagt, maar wel twee keer de lusten'. Een meerderheid van de Kamer schaarde zich achter D66, waardoor Rutte toch uit gaat laten zoeken hoe het precies zit met de meubels van de koning.

