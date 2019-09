Dode walvis spoelt aan op strand Ter Heijde

Een dode walvis is dinsdagmiddag aangespoeld in Ter Heijde. Het dier werd zes mijl op zee aangetroffen, waar het kadaver voor problemen voor het scheepsvaartverkeer zorgde. De kustwacht heeft het beest aan boord getakeld en later losgelaten waarna het door de stroming op het strand aanspoelde.

Volgens een woordvoerder was er nog een dode walvis op zee. Dit dier dreef verder van de kust en zorgde voor minder problemen. Daarnaast was het kadaver in verdere staat van ontbinding.

Naturalis gaat woensdag de walvis op het strand bergen. De Leidse instelling weet na onderzoek ter plaatse wat ze aan het dode dier hebben. Waarschijnlijk wordt het dier voor verder onderzoek gebruikt en niet in het museum opgezet.

'Kop eraf'

'Zijn kop is er al af', weet Erik van Zwol, die als onderzoeker verbonden is aan Naturalis. 'Dat was te zien op de foto's. Als we het dier verder onderzoeken willen we onder andere weten waar hij heeft geleefd en hoe hij hier terecht is gekomen. En we willen natuurlijk meer te weten komen over het specifieke soort walvis.'

'We beginnen woensdagochtend vroeg', vertelt Van Zwol over de bergingsactiviteiten. 'Ik verwacht wel dat we binnen een paar uur een groot gedeelte van het dier hebben afgevoerd. Als er dode walvissen aanspoelen valt dat eerst onder het beheer van Rijkswaterstaat. Daarna komt Naturalis voor onderzoek. Een à twee keer per jaar spoelt er een walvis aan in Nederland.'

