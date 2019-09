Tinekes winkel staat nokvol met oude spullen: 'Mensen vinden het geweldig'

Het winkeltje aan de Sluis is al jaren een begrip in Leidschendam. Sinds 2011 is Tinekes winkel gevestigd op deze plek, maar ze heeft al 29 jaar haar antiekwinkel. 'Ik ben drie keer verhuisd met mijn winkel', zegt Tineke in het Omroep West-programma Op de Kaart. 'We hebben alles lopend verhuisd. Alle spullen.'

De uit de hand gelopen hobby van Tineke begon 35 jaar geleden. Ze bouwde haar verzameling op door bijzondere objecten bij het grof vuil vandaan te halen en die voor een paar gulden op de vlooienmarkt te verkopen. Later boden vrienden of familie hun spullen waar ze vanaf wilden aan en tegenwoordig weet iedereen in de buurt van Leidschendam Tineke te vinden om hun spullen bij af te geven. Voor een paar euro neemt de Leidschendamse de spullen dan over, om ze vervolgens bijna altijd met een aardige winst te verkopen.

Doof na de geboorte

Tineke werd zeventig jaar geleden geboren en raakte al snel volledig doof. 'Ik had hersenvliesontsteking, een longontsteking en tbc. Door de medicijnen is mijn gehoor aangetast', vertelt de winkeleigenaresse. 'Op de kleuterschool kreeg ik daarom klappen van de nonnen. Maar toen kwam de invaljuf en die zei: uw kind is doof. Toen ben ik naar de dovenschool gegaan in Den Haag.'

Tineke ondervindt door haar doofheid totaal geen problemen met het runnen van haar winkel. Ze hoeft geen gebarentaal te gebruiken, want ze kan zich goed verstaanbaar maken en ze weet door liplezen precies wat er gezegd wordt. 'Bovendien onthoudt ze alles', vertelt haar man Frans Wouters, met wie ze in december vijftig jaar getrouwd is. 'Haar ouders dachten vroeger altijd dat ze niks kon, maar ze heeft het geheugen van een computer.'

Vals geld

En dat ze een goed geheugen heeft, blijkt wel, want Tineke weet precies wat er allemaal te vinden is in haar winkel en waar het staat. 'Het is ongelofelijk', zegt haar man. 'Als je drie jaar geleden iets in haar winkel hebt gekocht en je stapt weer eens naar binnen, dan weet ze nog precies wat je bij haar hebt gekocht. Ze zegt dan altijd, ik heb nog wat leuks voor je liggen. Mensen vinden dat geweldig.'

In zo'n overvolle winkel zou je denken dat winkeldieven vrij spel hebben, maar dat laat Tineke niet gebeuren. 'Ze heeft alles door', vertelt Frans. 'Ooit heeft ze twee keer binnen korte tijd een vals briefje van vijftig gehad. Ze heeft heel Leidschendam gevraagd wie het kon zijn. Toen ze erachter kwam wie haar had opgelicht, sprak ze hem aan. Die man schrok zich rot. Tineke gaf hem een maand de tijd om die honderd euro aan haar te geven. Dat lukte. Onze twee zoons zeggen altijd, onze moeder is de enige op aarde die van vals geld, echt geld kan maken.'

Spullen uit de buurt

En wie denkt dat de antiekwinkel vol staat met spullen van over de hele wereld heeft het mis, want alles komt uit de buurt van Leidschendam en omstreken. 'Ik ben niet zo van naar het buitenland gaan om dan uit Amerika, Canada of waar dan ook spullen vandaan te halen', vertelt Tineke. 'Alle spullen komen gewoon van hier uit de omgeving.'

Tineke geniet nog elke dag van haar uit de hand gelopen hobby. 'Ik hoor van zoveel mensen dat ze het leuk vinden dat ik dit doe. En ik vind al die spulletjes enig. Ik ben een gelukkig mens.'