'Pool moet worden opgenomen in inrichting na kamikazerit over A12'

De 24-jarige Pool Kamil W. die in februari 180 kilometer per uur reed waar hij 100 mocht, hoeft van het Openbaar Ministerie (OM) niet de cel in. Wél zou hij een jaar lang verplicht moeten worden opgenomen in een psychiatrische inrichting. Dat eiste het OM dinsdag bij de Haagse rechtbank.

Kamil W., die niet onder invloed was van drank of drugs, raakte tijdens zijn kamikazerit twee auto's en probeerde politieauto's te rammen. Na een lange achtervolging vanaf Utrecht over de A12, werd hij aangehouden bij de Utrechtsebaan in Den Haag.

De Poolse man zou psychotisch zijn geweest en derhalve 'ontoerekeningsvatbaar'. Ook eiste het OM een rij-ontzegging van drie jaar. 'Ik ben blij dat de dollemansrit geen gewonden heeft veroorzaakt', aldus de aanklaagster.

Schietbeweging

De Pool kwam vanuit het Duitse Mönchengladbach via de A12 Nederland binnen gereden, om 'dingen te bezichtigen', zo zou hij later verklaren. Bij het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) in Driebergen kwamen meldingen over de man binnen: hij zou slingeren, rechts inhalen en over de vluchtstrook rijden bij snelheden van rond de 180 kilometer per uur.

Ter hoogte van Bunnik werd hij door een politieauto opgewacht, maar die kon hem niet tot stoppen dwingen. Sterker nog: de bestuurder van de zwarte Volkswagen stuurde op de politieauto in, deze moest vol in de remmen. Op het moment dat hij bij hoge snelheid gelijk opreed met de agenten, maakte hij met zijn hand een schietbeweging naar hen. Onderweg naar Den Haag botste hij tegen twee andere auto's aan tot hij kon worden klemgereden. De Pool werd poging tot doodslag, bedreiging, gevaarlijk rijden en doorrijden na aanrijdingen verweten.



Psychotisch

Na zijn aanhouding werd Kamil W. meerdere malen psychisch onderzocht. Gedragsdeskundigen zeggen dat hij tijdens de wild-westrit 'psychotisch' moet zijn geweest en daarmee volledig ontoerekeningsvatbaar. Het enige wat de verdachte zelf wilde zeggen was: 'Ik heb wél een ongeluk veroorzaakt, maar níemand met de dood bedreigd'.

Zijn advocaat had geen bezwaar tegen de geëiste verplichte opname, maar vond een rijontzegging van anderhalf jaar genoeg. Twee agenten sliepen slecht na het incident en hadden last van 'herbelevingen'. Zij eisten elk 500 euro smartengeld. De rechter doet op 24 september uitspraak.

LEES OOK: Vijf agenten omringen Poolse verdachte van kamikazerit bij zitting