Nieuwe ADO-directeur snapt frustraties van Groenendijk en Van As: 'Mondige jongens'

Groenendijk was vrijdag te gast in TV West Sport en zei toen: 'Ik heb in de top gespeeld en getraind en weet over welke competenties de mensen moeten beschikken die dergelijke functies gaan vervullen, ik vind dat ze ons hadden moeten raadplegen. Maar dit geeft wel aan waar je staat als trainer bij deze club. Dat is wel duidelijk.'

'Ik kan mij die irritaties goed voorstellen', vertelt Hamdi, die dinsdag officieel gepresenteerd is als nieuwe directeur. 'Fons en Jeffrey zijn mondige jongens. Gelukkig leven we in een vrij land en dus mogen ze ook hun mening ventileren. Maar mijn mening is tegelijkertijd ook niet heel relevant, omdat ik tijdens dat proces nog buiten de poort stond.'

Complimenten

Hamdi heeft tegenover Omroep West goede woorden over voor het duo. Hij vindt dat ADO de afgelopen twee seizoenen op sportief gebied 'keurig' heeft gepresteerd. 'De complimenten zijn voor hen, en de rest van de technische staf. Deze lijn moeten we proberen door te zetten de komende jaren.'

Om ADO goed te laten presteren, moet er ook kwaliteit op het veld staan. En dat kost geld. Maar Hamdi kan niet toezeggen dat het geld dat binnenkomt uit transfers ook daadwerkelijk geïnvesteerd kan worden in nieuwe spelers. Want nu moet ADO het vooral doen met huurlingen, of transfervrije spelers. 'Een goede en terechte vraag, maar daar kan ik nog niets over zeggen.'

