Foto van visboer Dick gaat de wereld over

Met zijn ogen dicht stopt een eekhoorn zijn neus in een gele bloem. Precies op dat moment klikt de 34-jarige Noordwijkse hobbyfotograaf op de knop. 'Het is een heel bijzondere foto geworden', erkent hij met een lichte glimlach.

Samen met zijn vader runt Dick een viskraam in de Hoofdstraat. Fotograferen doet hij er vooral als hobby naast. Zo ging hij deze zomer voor een paar dagen naar het Oostenrijkse Wenen met een vriend, omdat hij daar de grondeekhoorn wilde fotograferen. 'Er is een bepaalde plek waar ze veel zitten. Ik vind het een heel grappig beest', zegt Dick.

'Je weet dat je een bijzondere foto hebt'

In drie dagen tijd maakte hij een paar duizend foto's, en bij deze foto wist hij meteen dat hij beet had. 'Hij deed precies zijn ogen dicht en het licht viel heel mooi. Op het moment dat je klikt, weet je dat je een bijzondere foto hebt.'

Dick besloot om de foto op te sturen naar een Engels persbureau en vanaf toen ging het balletje rollen. Daily Mail, Fox News, The Sun: allemaal plaatsten ze de foto. 'Dat is heel bijzonder en leuk. Ik had er in één keer 45.000 volgers bij op Instagram. Je krijgt waardering voor je werk.'

Trotse vader

Vader Dirk glundert van trots. 'Het is echt fantastisch wat er gebeurt. Het is een leuke ervaring en een bekroning van zijn werk. Hij is al jaren bezig en erg bescheiden, dus dan is dit wel erg leuk.'

Dick pakt een haring met uitjes in voor een klant. Als hij zou moeten kiezen tussen visboer of fotograaf? 'Tja, het is wel mijn droom om fulltime fotograaf te kunnen worden.'