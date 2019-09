Magneetvissers vrezen verbod in Alphen: 'Je hobby wordt je ontnomen'

Het is een doodgewone doordeweekse dag als de 7-jarige Kyano Markwat uit Alphen aan den Rijn een gaspatroon uit het water haalt. Even later vist hij met plaatsgenoot Sebastian Zonneveld (19) zelfs een fiets uit de sloot. Als het aan burgemeester Liesbeth Spies ligt, mag dit binnenkort niet meer. Zij wil namelijk het zogenoemde magneetvissen verbieden.

'Je maakt de natuur schoon en het is gewoon spannend wat je vangt', zegt Kyano, die bij het uitoefenen van zijn hobby af en toe door zijn ouders wordt geholpen. Zijn grootste vangsten tot nu toe waren een schep en drie fietsen.

Sebastian doet het ondertussen al zo'n zeven jaar. 'Wat mij aanspreekt aan magneetvissen, is dat je nooit weet wat je pakt. Het is altijd een verrassing. Ik heb hele scooters en kluizen opgevist', vertelt hij. 'Je helpt de politie ook met raadsels ontrafelen. Dat is gewoon superleuk. En je maakt het water schoon voor zwemmers. Hoe mooi is dat?'

Vuurwapens en explosieven

Daar denkt de Alphense politiechef John Nieumeijer duidelijk anders over. 'Bij magneetvissen weet je niet altijd wat je boven water haalt. We hebben inmiddels gezien dat er vuurwapens en explosieven boven water komen. Dat brengt een heel groot risico met zich mee, dat iets explodeert of dat een vuurwapen zou kunnen gaan.'

Voor burgemeester Spies is dit de belangrijkste reden om een verbod aan te kondigen. Zo werd eerder deze zomer nog een handgranaat uit rivier de Gouwe in Boskoop gehaald. 'De Explosieven Opruimingsdienst heeft al een paar keer gezegd: het is wachten totdat er echt een ongeluk gebeurt. Nou, wachten ligt niet zo in mijn aard. Dus dan kunnen we beter actief proberen ellende te voorkomen.'

'Sneu voor kleine kinderen'

De gemeenteraad moet nog bepalen of er daadwerkelijk een verbod komt. Maar mocht het zover komen, dan zal Sebastian Zonneveld niet stoppen met magneetvissen. 'Ik weet wel andere gemeenten en plaatsen waar het wel mag. Maar het zou heel sneu zijn voor alle kleine kinderen en andere mensen. Want je hobby wordt je gewoon ontnomen en dat vind ik niet kunnen.'

