Nog even doorbijten: 'Zondag kun je prima op het strand liggen'

Dit weekend kunnen we genieten van prachtig nazomerweer, vertelt Reinout van den Born van Weer.nl. Het wordt redelijk zonnig en zondag loopt de temperatuur in onze regio op tot 23 of 24 graden.

'Maar we moeten nog wel even door deze woensdag heen', benadrukt Van den Born. Deze ochtend bereikte namelijk een regenzone de westkust van Zuid-Holland. 'Die dringt verder het land binnen. Heel actieve regen is het niet, maar het duurt wel een tijd voordat die weg is. Woensdagmiddag is het tussendoor af en toe droog, maar aan de druilerige kant. Er kan zo’n vier tot zeven millimeter regen vallen. Verder neemt de wind toe. Boven land tot vier tot vijf Beaufort en boven het water komt later vandaag windkracht zeven te staan, bij temperaturen van 17 of 18 graden.'

Die regen trekt woensdagavond weg. 's Nachts is het droog en zijn er opklaringen. De minimumtemperatuur komt uit op 14 graden. Donderdag hebben we beter weer. 'Meer zon, afgewisseld met stapelwolken. Het blijft dan droog en het wordt 20 of 21 graden.'

'Genieten van nazomerweer'

In de nacht naar vrijdag passeren volgens de weerman nog een paar gebiedjes met wat regen. 'Maar daar zijn we vrijdag overdag vanaf. Dan schijnt de zon steeds meer. Ik denk dat het in het weekend zelfs redelijk zonnig gaat worden. De temperatuur gaat oplopen. Zaterdag een graad of 19 en zondag zelfs 23 of 24 graden. Dan kun je gewoon op het strand gaan liggen en genieten van prachtig nazomerweer.'

Maar Van den Born wil niet spreken van een Indian summer. 'September is eigenlijk nog een restant van de zomer', legt hij uit. 'Midden september kan het nog wel eens 30 graden worden. Ik zou die term dus bewaren voor later, in oktober.' De weerman verwacht dat het mooie weer aanhoudt tot en met maandag. 'Daarna wordt het wat onzekerder op de weerkaarten. Maar als je naar de langetermijnverwachtingen kijkt, zit er ook daar aardig wat in het vat.'

