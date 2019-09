Studeren in Leiden? Huurprijs kamer daar hardst gestegen van heel Nederland

Wie een kamer wil huren in Leiden, moet daarvoor steeds meer geld meebrengen. Voor een kamer in Leiden betaal je gemiddeld 405 euro. Dit is 35 euro meer dan in het eerste halfjaar van 2018, een stijging van 9,6 procent. Daarmee is Leiden de stad waar de gemiddelde huurprijs het meest steeg binnen heel Nederland. Dit blijkt uit een rapportage van verhuurplatform Kamernet.nl.

Na Leiden volgt Rotterdam met een toename van 8,7 procent. Arnhem volgt op plaats drie met een toename van 8,1 procent en Tilburg staat op plek vier met een toename van 7,0 procent. Landelijk is de gemiddelde huurprijs gestegen met 4,9 procent ten opzichte van 2018. Ten opzichte van twee jaar geleden bedraagt de stijging zelfs 12,7 procent.

Behalve in Leiden heeft Kamernet.nl in onze regio ook de kamerprijzen in Den Haag en Delft bekeken. In Den Haag betaal je gemiddeld voor een kamer 473 euro, een stijging van 6,2 procent ten opzichte van het eerste halfjaar vorig jaar. In Delft is de gemiddelde prijs voor een kamer 390 euro. Dit is 5,8 procent meer dan in 2018.

611 euro voor een studentenkamer

De duurste stad om een kamer te huren is Amsterdam, daar betaal je gemiddeld 611 euro. In Leeuwarden, Deventer en Enschede zijn de studentenkamers het goedkoopst.

