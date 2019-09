Haagse arts niet schuldig aan moord na euthanasie demente vrouw

De levensbeëindiging van een zwaar demente patiënt (74) is zorgvuldig genoeg uitgevoerd door een Haagse verpleeghuisarts (68). Dat is het oordeel van de rechter woensdagmiddag. De verpleeghuisarts is ontslagen van alle rechtsvervolging. Het Openbaar Ministerie gaat de komende twee weken 'hard nadenken' of het in hoger beroep gaat.

In april 2016 vond de euthanasie plaats. De 74-jarige patiënte had een euthanasieverklaring ondertekend. Het Openbaar Ministerie ging juridisch gezien uit van moord, omdat de arts het leven van de vrouw had beëindigd zonder actueel verzoek. De rechter oordeelde dat dat in die specifieke geval niet mogelijk was. Ook voldeed de arts aan alle andere eisen rondom levensbeëindiging en daarom is de toegepaste euthanasie niet strafbaar, aldus de rechtbank woensdag.

Volgens de arts kon de vrouw door de alzheimer niet meer rationeel denken. De aanklager voerde echter aan dat de vrouw soms had gezegd dat ze níet dood wilde. Tegen haar dochter en schoonzoon zou ze vlak voor haar dood, wél hebben gezegd dat ze dood wilde. In overleg met de familie ging de arts over tot levensbeëindiging. De dochter van de overleden vrouw steunt de arts.

'Herkende eigen spiegelbeeld niet meer'

De dementie, type alzheimer, werd in 2012 vastgesteld. Halverwege 2015 ging de vrouw hard achteruit en in januari 2016 wist zij niet meer wat het woord euthanasie betekende. Ze herkende haar eigen spiegelbeeld niet meer en was elke dag angstig, verdrietig en onrustig.

De vrouw doolde over de gangen, bonkte op de muren tot haar handen bloedden en riep twintig keer per dag dat ze dood wilde. Ze had fysieke conflicten met medebewoners en het personeel en was volledig incontinent. Medicijnen brachten geen verlichting.

'Helderheid verschaffen'

Omdat de arts te goeder trouw handelde, vond het OM niet dat zij straf hoefde te krijgen. Het is de eerste keer dat het OM een arts vervolgde voor een levensbeëindiging sinds de invoering van de euthanasiewet in 2002. Het OM hoopte dat de rechter helderheid schept in sommige eisen in deze wet die volgens het OM niet duidelijk zijn.

A.'s advocaat vond dat zij zeer zorgvuldig heeft gehandeld en moest worden ontslagen van alle rechtsvervolging.

'Super opgelucht'

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) is 'super opgelucht' dat de rechter heeft geoordeeld dat er sprake was een zorgvuldige euthanasie. 'Deze uitspraak is gezien het uiterst zorgvuldige handelen van de arts niet meer dan terecht. Tot opluchting van de NVVE erkent de rechter met dit oordeel de waarde van een schriftelijke wilsverklaring en daarmee het recht op zelfbeschikking.'

