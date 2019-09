The Ocean Race weer naar Den Haag: Scheveningen is etappelocatie

In het voorjaar van 2022 komt The Ocean Race voor de derde keer naar Den Haag. De haven van Scheveningen is dan zowel finish- als startplaats van een etappe van de zeilrace, die voorheen de Volvo Ocean Race werd genoemd. Dat heeft wethouder Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) bekendgemaakt. Vorig jaar was Scheveningen finishplaats voor de hele race en de editie daarvoor was er in de haven een pitstop.

Den Haag is de derde stad die meedoet, naast startplaats Alicante in Spanje en het Deense Aarhus. Op dit moment is de organisatie van The Ocean Race nog bezig met de selectie van etappelocaties. Meer locaties worden de komende weken bekend, inclusief de volledige route van de race.

Wethouder Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) is trots dat het zwaarste en grootste watersportevenement ter wereld opnieuw naar Den Haag komt. 'We laten dé stad aan zee opnieuw schitteren met een indrukwekkend topsportevenement', zegt hij. 'Dit evenement past uitstekend bij ons profiel als het voornaamste zeezeilcentrum van Noord-West Europa.'

Keiharde centjes

Daarnaast is de komst van de zeilrace een goede kans voor Den Haag om zich in de kijker te spelen, denkt De Mos. 'Deelname betekent een garantie op mondiale bekendheid en daar profiteren we allemaal van. Dit levert niet alleen vertier, maar ook keiharde centjes op. Mensen die de haven bezoeken, komen ook graag naar onze mooie binnenstad.'

Op de finish kwamen vorig jaar meer dan 335.000 bezoekers af. Het Dongfeng Racing Team, met daarin zeilster Carolijn Brouwer, won de race. Ze is blij dat de zeilwedstrijd weer naar Scheveningen komt. Brouwer: 'Het is fantastisch dat The Ocean Race terugkeert naar Den Haag. Het was een geweldige ervaring om de winst bij de vorige race te delen met zoveel vrienden, familie en fans.'

Topzeillocatie

Ook Johan Salén, directeur en mede-eigenaar van The Ocean Race is tevreden over de samenwerking. 'Den Haag heeft zich bewezen als een van de meest populaire stops tijdens de afgelopen twee edities van de race als pitstop in 2015 en finish in 2018', zegt hij. Gerard Zwijnenburg van de Scheveningse rederij W. van der Zwan: 'Hiermee staat Scheveningen wereldwijd op het podium van topzeillocaties en dat straalt ook positief af op de ondernemers in en rond de haven.'

Volgens Arno van Gerven, directeur van het Watersportverbond wordt 2022 een bijzonder jaar. 'Dat wordt het mooiste zeiljaar ooit voor Nederland', zegt hij. 'Met de komst van de Ocean Race en het WK Zeilen is een zomer topzeilen gegarandeerd.'