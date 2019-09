Leidse Ike ontwerpt schoen met speciale haklijst voor Masterly

Het festival koppelt 17e-eeuwse kunstwerken aan hedendaagse kunstenaars en ambachtslieden. Ze krijgen een schilderij aangewezen waardoor ze zich moeten laten inspireren om nieuw werk te maken. Kunsthandelaar en Tussen Kunst en Kitch-deskundige Willem Jan Hoogsteder is samen met initiatiefnemer Nicole Uniquole de drijvende kracht achter Masterly. 'We vragen kunstenaars: kijk met je eigen ogen en probeer daar je inspiratie uit te krijgen.'

Voor Ike is de inspiratie - of muze zoals Masterly het noemt - een werk van François Santacker. Het origineel, dat in museum Bredius hangt, is uitgebreid door Ike bestudeerd en er hangt een afbeelding van het werk in zijn atelier.

Kijk hier naar een uitleg over de betekenis van het schilderij door Willem Jan Hoogsteder.



'Het eerste dat opviel was de lijst'

'Toen ik het schilderij zag, viel de lijst me als eerste op. Die is heel mooi en bewerkelijk uit hout gesneden. Dat wilde ik terug laten komen in de schoen. Toen ben ik op het idee gekomen om hakken te maken die eruitzien als een lijst', legt Ike uit. 'Het grappige is dat in de haklijst een echt schilderij komt te zitten, mijn opa maakt schilderijen en die heeft dit geschilderd.'



Voor Willem Jan Hoogsteder is dat de essentie van Masterly. 'Een schilder en ontwerper laten schoonheid zien van alledaagse dingen. Dat vind ik fantastisch, door die ontwerpers ga je anders naar de wereld kijken. Je ziet een doodgewoon object en denkt: Eigenlijk is het heel erg mooi. In deze tijd waarin beelden allemaal snel zijn, zie je die ontwerpers heel lang bezig om in te zoomen op een detail. Ze werken lang aan hun eigen ontwerp waarbij ze veel tijd gebruiken om het beter te polijsten of nog weer mooier voor elkaar te krijgen. Dat vind ik enorm inspirerend.'

'Het straalt rijkdom uit'

Met een eerste idee voor de schoen is het ontwerp nog niet af. Er moet gezocht worden naar het goede materiaal. Op de werkbank spreidt Ike het leer uit waarvan de schoen verder gesneden wordt. 'Dit leer vond ik bij het schilderij passen, het heeft een bruine uitstraling en er zit een hoop goud in. Als je dat combineert met zilver of goud, straalt het rijkdom uit en dat is wat ik wil met deze schoen.'

Kijk hier hoe Ike van der Plas de speciale Masterlyschoen maakt.

Het ontwerpen en maken van de schoenen is een lang en artistiek proces. In het najaar van 2018 kreeg Ike zijn muze toegewezen. 'We zitten nu begin augustus en vanaf nu heb ik pas het idee wat het gaat worden, hoe de schoenen eruit gaan zien. Ik heb het liefst dat het zo lang mogelijk los staat, een creatief proces in je hoofd verandert ook en het verandert nooit naar slechter. Het wordt alleen maar beter.' Nuchter voegt hij er aan toe: 'Ik word steeds blijer als ik nadenk over de schoen, want ik weet al hoe hij er uit komt te zien, maar hij zit nog in mijn hoofd.'

'Kan je er ook echt op lopen?'

Begin september neemt Ike de schoenen mee naar museum Bredius, samen met Willem Jan Hoogsteder vergelijkt hij het resultaat met de Santacker. Vooral de haklijst roept veel enthousiasme op bij de kunsthandelaar. 'Kan je er ook echt op lopen?' wil hij meteen weten. Wanneer Ike dat bevestigt, straalt Willem Jan. 'Het is prachtig, zo kijk ik ook naar schilderijen en zo kijken kunstenaars ook, je kijkt naar hóé iets gemaakt is en niet zozeer naar het plaatje. Voor mij zijn de ontwerpers eigenlijk degenen die de toorts overnemen van de ontwerpers uit de 17e eeuw.'

Wanneer Ike zijn schoen vergelijkt met de schoenen die op het fijngeschilderde werk van Santacker heel klein, net onder de rok van de vrouw uitschieten, mompelt hij trots: 'Mijn schoenen zijn mooier.'



Willem Jan Hoogsteder was zaterdag te gast bij het tv-programma FRITS! , daar praatte hij verder over Masterly The Hague. Masterly The Hague is van 19 tot en met 22 september.

