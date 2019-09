Verdachten beschieting Delftse coffeeshop blijven vastzitten

'Het bewijs is krakkemikkig, mijn cliënt was niet eens in Delft.' De advocaat van de 20-jarige Jurandi Y. uit Krimpen aan den IJssel is stellig. Hij bepleit dat zijn cliënt moet worden vrijgelaten uit voorlopige hechtenis in afwachting van de rechtszaak. Y. wordt verdacht van de schietpartij op coffeeshop The Game in Delft, op 16 september 2018. De rechtbank vindt het bewijs wel voldoende. Y., en zijn medeverdachte Morris B. uit Amsterdam, blijven in de cel.

Coffeeshop The Game in Delft was vorig jaar meerdere keren doelwit van aanslagen, net als coffeeshop The Future. Op 16 september vorig jaar wordt bij beide zaken vroeg in de ochtend een poging gedaan om te schieten, maar het wapen van de dader weigert. Rond 8.30 uur wordt er opnieuw een wapen op The Game gericht. Deze keer wordt er drie keer geschoten. De kogels gaan door de etalageruit en raken de toonbank.

Sindsdien zijn voor deze beschieting drie verdachten opgepakt. Voor een ander incident bij de coffeeshops zitten andere verdachten vast. Van de drie mannen die voor de beschieting zijn aangehouden is er één op vrije voeten in afwachting van het proces. Het gaat om de 27-jarige Morris B. uit Amsterdam. Van hem is vastgesteld dat hij alleen de chauffeur was van de schutters, en dat zijn rol dus redelijk beperkt was.

'Aanklacht te zwaar'

De 28-jarige Dustin B. (geen familie), ook uit Amsterdam, ontkent elke betrokkenheid bij de schietpartij. Zijn advocaat vindt de verklaring van Morris B., die haar cliënt beschuldigt, niet betrouwbaar. 'Ze hebben ruzie, dus hij heeft een reden om mijn cliënt te belasten.' Ze vindt ook de aanklacht van poging tot moord of doodslag veel te zwaar. 'Er was geen aanmerkelijke kans dat er iemand zou overlijden,' zo betoogde de raadsvrouw, 'want er was niemand in de coffeeshop, en er was niemand op straat. Dan blijft alleen vernieling van de ruit en wapenbezit over. Veel te weinig om mijn cliënt nog langer vast te houden.'

De officier van justitie was het daar niet mee eens en wees op de algehele dreiging die vorig jaar in Delft werd gevoeld door de serie geweldsincidenten. 'Het gaat om een zware bedreiging met veel impact. De optelsom van al het bewijs is geen toeval, maar zeker voldoende om de verdachte vast te houden.' Daar was de rechtbank het mee eens, en dus blijft B. in voorarrest.

112 gebeld

Verdachte Y. werd eerder dit jaar opgepakt. Hij zou in de dagen rond de schietpartij bij een kennis in Delft hebben gelogeerd. De moeder van die kennis heeft hem herkend. Volgens justitie heeft deze verdachte zelf 112 gebeld met de melding van de schietpartij, en de telefoon daarna in het water gegooid.

Maar de advocaat van Y. zet vraagtekens bij de verklaringen van de kennis en diens moeder. Ook de rest van het bewijs vindt hij 'krakkemikkig'. De rechtbank besluit toch om ook het voorarrest van Y. te verlengen. Op 9 december wordt de zaak tegen alledrie de verdachten inhoudelijk behandeld.

LEES OOK: Coffeeshops Delft niet meer open