N207 dicht na ernstig ongeluk bij Boskoop

Op de N207 bij Boskoop is woensdagmiddag een ernstig ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens en twee auto's ter hoogte van het Shell-tankstation. De N207 is in beide richtingen dicht. Volgens de brandweer zit één persoon bekneld in een vrachtwagen, die proberen ze te bevrijden. Twee personen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Op foto's is te zien dat er duikers in het water zoeken. Volgens ooggetuigen is een agent meteen in het water gesprongen om te zoeken naar slachtoffers, de brandweer nam dat later over. Of er slachtoffers in het water zijn gevonden is nog niet duidelijk.