Ontleden aangespoelde vinvis: 'Mijn dochter past helemaal in de bek'

Met messen, spanbanden en een grijpmachine is Naturalis in Ter Heijde met een monsterklus bezig, meldt mediapartner WOS. Het natuurhistorisch museum uit Leiden ontleedt woensdag de vinvis op het strand, die daar een dag eerder aanspoelde.

Lange tijd was onduidelijk wat er dinsdag in de branding lag. Een potvis, een bultrug of een vinvis? Het bleek dat laatste te zijn. Deze vinvis van ruim veertien meter lang wordt onleed en daarna afgevoerd. Het overgrote deel van de blubber en het vlees gaat de verbrandingsoven in. Alleen de staart, de baleinen en de maag (als deze wordt gevonden) neemt Naturalis mee naar de Sleutelstad.

Pepijn Kamminga is de coördinator van het snijteam. Hij vergelijkt het loshalen van de huid met het pellen van een banaan. 'Het scherpste mes bij jou thuis is het botste mes hier', vertelt Kamminga aan WOS. Hij noemt de vinvis 'redelijk vers'. 'We hebben veel rottere gehad die zeker drie weken op zee dreven.' Ondanks dat is de lucht op het strand niet te harden.

Nog een vinvis

Op het strand van Ter Heijde lopen mensen af en aan om het ontleden met eigen ogen te zien. 'Mijn dochter past helemaal in de bek', zegt een moeder met haar kind in haar armen. Ook bij andere belangstellenden maakt de grootte van het beest de meeste indruk.

Er gaan geruchten dat op de Noordzee een tweede vinvis drijft. 'Ja, daar hebben wij niks meer van gehoord', aldus Kamminga. 'Die was een stuk noordelijker, in de buurt van Texel. Gelukkig voor het snijteam is dat kadaver nog niet aangespoeld. Twee tegelijk is te veel.'

LEES OOK: Jojo de 'bultrugwalvis' bestaat uit 10.000 plastic flesjes: 'Zwerfafval onder de aandacht brengen'