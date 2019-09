Forse schade bij tuinder door brandende vluchtauto

Een brandende vluchtauto heeft maandag veel schade veroorzaakt bij de kas van leliekweker Jan Moerman aan de Gantellaan in Honselersdijk. Er wordt rekening gehouden met een schadebedrag van zo'n 10.000 euro. De tuinder is daarvoor verzekerd, maar is niet blij met het voorval. 'Er wordt niet aan anderen gedacht bij dit soort dingen', zegt Jan tegen mediapartner WOS.

Even voor 09.00 uur plegen twee mannen een gewapende overval op een geldkoerier in de Albert Heijn aan de Dijkstraat. De twee overvallers ontkomen, samen met een derde man, in een zwarte Seat Leon. Die auto wordt later brandend teruggevonden op de Gantellaan. Van de daders ontbreekt ieder spoor.

Eigenaar Jan Moerman is op dat moment niet in de buurt en wordt gebeld door zijn bedrijfsleider: een deel van het warenhuis staat in brand. 'De jongens zijn zelf van binnenuit met een slang gaan lopen, om het vanaf daar tegen te houden', vertelt Jan aan WOS. 'Dat was gelukkig niet nodig, want de brandweer was snel ter plaatse om alles binnen de perken te houden.' Geluk bij een ongeluk: het schermdoek is brandwerend en de aangrenzende kap is leeg.

'Er wordt niet aan anderen gedacht'

Moerman neemt het de daders zeer kwalijk. 'Het is al erg genoeg dat je een overval pleegt, maar waarom je een auto tegen een bedrijfsgebouw parkeert voor je 'm in de fik steekt... Dat slaat nergens op. Er wordt niet aan anderen gedacht bij dit soort dingen.'

De drie verdachten zijn nog altijd niet gepakt. Naar hen wordt gezocht. Wie getuige is geweest van de overval of van de brand, maar nog niet de politie heeft gesproken, wordt verzocht dat alsnog te doen.