'Verdachte steekpartij Alphens gezin is volledig de weg kwijt’

De advocate van de 41-jarige man die volgens het OM eind mei zijn vrouw en dochter neerstak in hun woning aan de Alphense Diamantstraat, maakt zich grote zorgen over de psychische gesteldheid van haar cliënt. Ze zegt dat verdachte Adham S. ‘volledig de weg kwijt’ is en dat zijn geheugen hem in de steek laat. Volgens haar heeft hij mogelijk een hersentumor.

Het huwelijk met zijn vrouw stond al maanden onder spanning. Dat verklaart de advocate donderdagochtend tijdens een eerste pro-formazitting bij de rechtbank in Den Haag. Haar verzoek om twee getuigen te horen, onder wie een in Duitsland wonende arts die intensief contact zou hebben gehad met het echtpaar, is door de rechter afgewezen.

Adham S. zit sinds 28 mei vast in Vught en staat 24 per dag onder observatie. Hij zou diezelfde avond zijn vrouw (32) en dochter (17) meerdere keren met een mes hebben gestoken in de borststreek. Beide slachtoffers raakten zwaargewond en moesten ruim twee weken doorbrengen op de intensive care. Een andere dochter van 15 jaar liep wonden aan haar handen op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

Poging tot moord

Inmiddels is de rest van het gezin verhuisd naar een adres buiten de gemeente Alphen aan den Rijn. Het Openbaar Ministerie vervolgt de verdachte voor poging tot moord op zijn vrouw en dochter. De in Syrië geboren Adham S. is met zijn gezin van Turkije naar Nederland geëmigreerd.

Omdat het neurologisch onderzoek naar de verdachte voorlopig nog op zich laat wachten, volgt maandag 2 december eerst een tweede pro-formazitting. Daarin zal de zaak opnieuw niet inhoudelijk worden behandeld.