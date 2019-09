UWV stopt verkeerde stukken in persoonlijk dossier

In een UWV-rapport van een jonge vrouw uit Leidschendam is informatie terechtgekomen van in ieder geval één andere client. Dat bevestigt een woordvoerder van het UWV naar aanleiding van berichtgeving van het AD. 'Wij hebben in het dossier informatie gevonden over één cliënt, de familie spreekt over drie tot vier andere personen van wie er informatie in het dossier zit. Dat zijn we nu aan het onderzoeken', aldus Mariska Eggerding van het UWV.

Het AD schrijft dat Fred en Akke de Meijer het dossier van hun 20-jarige dochter opvroegen omdat er discussie was over een Wajong-uitkering voor hun dochter. Ze kregen uiteindelijk het dossier mee naar huis, en vonden daarin informatie over mensen uit Delft, Amsterdam en Zoetermeer. Zo zou er bijvoorbeeld informatie te vinden zijn over de voormalige werkgever van ene Mohammed uit Amsterdam.

Het UWV heeft inmiddels melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zegt woordvoerder Eggerding. Onderzocht wordt nu welke informatie onterecht in het dossier zijn terechtgekomen. 'Dit had nooit mogen gebeuren. We nemen contact op met de familie om hierover met elkaar in gesprek te gaan', laat het UWV weten.

Andere mensen ingelicht

Het UWV gaat de familie vragen om de documenten die niet thuishoren in het dossier van hun dochter terug te geven, zodat deze mensen ook ingelicht kunnen worden. De betrokken cliënten van de uitkeringsinstantie krijgen dan excuses. Dit voorval is voor het UWV geen aanleiding om meer dossiers tegen het licht te houden. 'We zien dit echt als een incident en gaan niet pro-actief andere dossiers doorlichten', aldus Mariska Eggerding van het UWV.