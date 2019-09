Fleur (10) zwemt in Haagse gracht voor haar overleden moeder Heleen

Fleur Kist (10) uit Den Haag springt zaterdag in de Haagse grachten voor de eerste 'Swin to Fight Cancer'. Een jaar geleden overleed haar moeder Heleen aan een kwaadaardige hersentumor. Fleur kwam op het idee om mee te doen toen ze het met vriendinnen van haar moeder over de zwemactie had. De vrouwen gingen langs de scholen om te vertellen over de Swim. 'Ik ging mee naar de scholen en ga zaterdag 500 meter zwemmen', vertelt een trotse Fleur.

Twee jaar geleden kreeg de moeder van Fleur een kwaadaardige hersentumor. Fleur weet het nog precies. 'Normaal haalde mijn moeder altijd mijn broertje van voetbal, maar ze had zo'n hoofdpijn, dat mijn zusje en ik hem moesten halen. Een paar dagen later is ze met mijn vader naar de arts gegaan en toen hoorden we dat ze kanker had. Ze is vorig jaar augustus overleden, maar we hebben nog zoveel mogelijk leuke dingen gedaan.'

Swim to Fight Cancer is in 2014 ontstaan: zwemmen in een grachten van een stad, waarbij deelnemers en teams zoveel mogelijk donaties ophalen voor onderzoek naar kanker. De Swim wordt door heel Nederland gehouden. Al het opgehaalde geld gaat naar het onderzoek, niets blijft bij de organisatie hangen.

Trots op 2.600 euro

Fleur heeft inmiddels 2.600 euro opgehaald en is daar heel trots op. Ze vindt het juist fijn dat het geld voor onderzoek naar alle soorten van kanker is. 'Dan hebben meer mensen er wat aan.' Ook haar zus Eveline heeft zo'n soort bedrag opgehaald.

Op de vraag of ze de Haagse Veenkade - waar ze zaterdag inspringt - niet een beetje vies vindt antwoordt ze ontkennend: 'Het is schoongemaakt en de planten zijn geknipt, die kunnen niet meer tussen je tenen komen.