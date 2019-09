Dwangsom voor drugsdealers die weer de fout in gaan

Directe aanleiding om de maatregel in te voeren is de arrestatie van twee broers uit Boskoop eind mei, meldt mediapartner Studio Alphen. De twee mannen werden aangehouden op verdenking van drugshandel. Op dit moment zitten de mannen van 24 en 34 nog vast. Ook pakte de politie vijf kopers van drugs op, maar die werden weer vrijgelaten. Behalve drugs namen agenten ook een onbekende hoeveelheid geld in beslag.

Burgemeester Liesbeth Spies (CDA) heeft de bevoegdheid om dwangsommen op te leggen. Ze kondigt nu aan daar gebruikt van te gaan maken. 'Dit is tot nu toe alleen in Ermelo gebeurd, dus het is vrij uniek', zegt Marika Koeleman. Zij is operationeel specialist bij de politie in Alphen aan den Rijn. De maatregel wordt gezien als een extra wapen om drugs dealen op de openbare weg een halt toe te roepen.

LEES OOK: Tien jaar cel geëist voor voorbereiding cocaïnesmokkel