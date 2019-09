Zwarte Piet legt politieke verschillen in Haagse coalitie bloot

Zwarte Piet lijkt langzaam van kleur te veranderen in Den Haag. Volgens wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) volgt de stad dit jaar bij de Sinterklaasintocht de lijn die drie jaar geleden al is ingezet. Die houdt in dat er bij de intocht naast zwarte pieten, geleidelijk steeds meer roetveegpieten te zien zullen zijn. De kleur van de pieten maakt duidelijk hoe groot de politieke verschillen in de Haagse coalitie zijn. VVD en Hart voor Den Haag/Groep de Mos staan lijnrecht tegenover coalitiegenoten D66 en GroenLinks.

Donderdag debatteerde een raadscommissie van de gemeenteraad over Zwarte Piet. Collegepartij Hart voor Den Haag/Groep de Mos liet eerder weten het debat te boycotten. 'Wedden dat het overgrote deel van de bevolking, ongeacht kleur, zich afvraagt waar deze elitaire prietpraat over gaat? Zwarte Piet is zwart omdat hij door de schoorsteen komt', zei raadslid Damien Zeller van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Hij kwam niet opdagen bij het debat omdat hij 'iets nuttigs ging doen'.

Coalitiegenoot VVD was wel bij het debat, alhoewel de liberalen vinden dat er geen politieke discussie over de kleur van de pieten gevoerd zou moeten worden. 'De maatschappelijke discussie rond het uiterlijk van Zwarte Piet moeten we laten waar die hoort, in de maatschappij', zei VVD-raadslid Judith Oudshoorn. De partij is blij dat het college de ingezette lijn vasthoudt. 'Daarmee geeft het college geen gehoor aan partijen die een feest zonder Zwarte Piet willen', stelt de VVD.

'Affiniteit met slavernijverleden'

Een van die partijen is coalitiegenoot GroenLinks. De partij wil af van Zwarte Piet. 'De huidige vorm van Zwarte Piet is kwetsend voor heel veel mensen in onze stad die affiniteit hebben met het slavernijverleden', zei GroenLinks-raadslid Serpil Ates. 'Steeds weer hoor ik verhalen over kinderen die tijdens Sinterklaas vanwege pesterijen niet naar school willen. Dat is onacceptabel. Sinterklaas moet een feest worden voor alle kinderen.'

Ook fractievoorzitter Hanneke van der Werf van collegepartij D66 vindt dat de intocht anders moet. Van der Werf: 'Zwarte Piet is aan het veranderen, sommigen vinden dat het te snel gaat, anderen vinden dat het te langzaam gaat. Het mes moet van tafel, in ruil voor een redelijk compromis. De roetveegpiet is ook zwart, maar dan van de schoorsteen, en sluit voor kinderen aan bij het Sinterklaasjournaal.'

In gesprek met organisator intocht

Volgens GroenLinks-wethouder Van Alphen gaat Den Haag verder op de weg waar het in 2016 is ingeslagen. Dus langzaamaan minder zwartepieten en meer roetveegpieten. Hoewel de gemeente subsidie geeft voor het organiseren voor de intocht is het volgens hem niet zo dat daar voorwaarden aan zijn verbonden. Wel zegt Van Alphen in gesprek te zijn met de organisator over de verandering van Zwarte Piet bij de intocht.

