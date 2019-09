Leidenaren laten zich horen tijdens raadsvergadering: 'Universiteit is Rupsje Nooitgenoeg'

Zeker dertig Leidenaren maakten donderdagavond gebruik van de mogelijkheid om vijf minuten in te spreken voor de gemeenteraad van Leiden. De gemeente wil de Universiteit Leiden toestaan de Humanities Campus uit te breiden ten koste van 58 huurwoningen in de binnenstadswijk De Doelen. De raad moet daar in oktober een besluit over nemen. 'Ik roep u op niet in te stemmen met de plannen om het Doelencomplex te slopen en ze voorgoed van tafel te halen', aldus één van de insprekers.

'Sinds de universiteit vier jaar geleden de plannen bekendmaakte loop ik met een knoop in mijn maag', zegt een andere inspreekster. Zij haalt de universiteit aan die in de plannen meldt dat veel bewoners last zouden hebben van de faculteit geesteswetenschappen. 'Om gedwongen verhuizing voor te stellen als een groot goed voor de bewoners vind ik een gotspe.'

De insprekers vinden dat het gemeentebestuur zich laat leiden door de universiteit en zich niks aantrekt van de bewoners. 'Ze voegen zich helemaal naar de universiteit.

Rupsje Nooitgenoeg

'Aan alles was gedacht', zegt voorzitter Giny Schoemaker van de bewonerscommissie. 'Behalve aan de partij om wie het draait: de 92 bewoners die op het complex wonen. Hen werd slechts meegedeeld wat hen te wachten stond.'

'Als het belang van de ene partij leidt tot psychische nood bij een andere partij dan is er iets goed mis', zegt een inspreker. 'De universiteit vreet zich als een Rupsje Nooitgenoeg door de stad', zegt een ander. 'Zeker in een tijd van grote woningnood ga je toch geen huizen slopen.'

Vierkant achter de bewoners

Het stadsbestuur houdt in de plannen serieus rekening met de mogelijkheid om de huizen te onteigenen. Woningbouwvereniging De Sleutels is eigenaar van de woningen en staat achter het verzet van de buurt. Directeur Gerda van den Berg antwoordde op de vraag of zij naar de rechter stapt als de gemeente gaat onteigenen: 'Wij staan vierkant achter onze bewoners en u kunt zich alle scenario's voorstellen.'

De bewoners hopen opnieuw als volwaardige partij met de gemeente, universiteit en de architect om de tafel te kunnen gaan zitten. De rector magnificus van de universiteit, Carel Stolker, ziet dat graag gebeuren. 'Het zou fijn zijn als we snel met elkaar in gesprek gaan.'

'Halve Campus is geen campus'

Over alternatieven voor de bewoners, wel te verstaan. Want veel lijkt dat gesprek niet te kunnen veranderen aan de plannen van de universiteit: 'Een halve campus is geen campus', zegt Stolker. 'We willen graag alle bibliotheekcollecties, medewerkers en alle 7500 studenten van de faculteit geesteswetenschappen bij elkaar houden. Anders staan we hier over twintig jaar weer.'

Volgens de vicevoorzitter van het universiteitsbestuur, Martijn Ridderbos, wil de universiteit er alles aan doen om de bewoners een zo gelijkwaardig mogelijke, vervangende woonruimte te kunnen bieden. 'Dat geldt ook voor de woningen met een tuintje.' Maar dan wel op de alternatieve locaties waarnaar de bewoners zouden moeten verhuizen.

Zo moet de campus eruit komen te zien.

