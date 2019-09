Opnieuw schietpartij bij Club Magnum in Zoetermeer: 'Sluiten voor de eeuwigheid'

Club Magnum in Zoetermeer is vrijdagmorgen beschoten. De schutters losten meerdere schoten op de deur van de discotheek. Hierbij zijn geen gewonden gevallen. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Voor burgemeester Charlie Aptroot is de maat vol. 'Het liefst sluit ik de zaak voor de eeuwigheid.' Het is niet het eerste incident bij de uitgaansgelegenheid, want Club Magnum was pas sinds juni weer open nadat het een halfjaar was gesloten na de vondst van een handgranaat.

De schietpartij vond vrijdagmorgen rond 3.00 uur plaats bij de club aan de Van der Hagenstraat. De politie trof achttien hulzen aan bij de club, die op het moment van de schietpartij al was gesloten. De schutters zouden er in een auto vandoor zijn gegaan. De politie startte een groot onderzoek, en ook de Zoetermeerse burgemeester Charlie Aptroot kwam kijken wat er zich heeft afgespeeld bij de club. Op het moment van de schietpartij was restaurant 'El Sultana', wat zich boven Club Magnum bevindt, wel nog geopend.

Burgemeester Aptroot wil zo snel mogelijk maatregelen nemen. 'Er is hier geschoten. Er is hier weer geschoten. Ik was het al spuugzat, en zo mogelijk ben ik dat nu nog meer. Er zitten hier twee horecagelegenheden en daar waren mensen aanwezig, dus dat is gevaarlijk. Het liefst zou ik de zaken voor de eeuwigheid sluiten. De clubs hebben hierbij ook een verantwoordelijkheid, die trekken een bepaald soort publiek aan. Maar ik ga me beraden over de maatregelen, want dit is absoluut onacceptabel. Maar tijdens het onderzoek van de politie gaat de zaak sowieso dicht.'

Veiligheidsplan

In september vorig jaar vond er ook een schietpartij plaats bij Club Magnum. De zaak werd na dit incident twee weken gesloten. Nadat er in december een handgranaat bij de ingang lag moest de club zelfs een halfjaar dicht. Deze termijn was in juni verstreken en de club mocht haar deuren weer openen. Tijdens de sluiting werd er bij El Sultana ook nog een handgranaat aangetroffen, waarna ook het restaurant in februari voor twee weken dicht ging. 'Met name rond Club Magnum is het niet de eerste keer', vertelt Aptroot. 'Het geeft wel aan dat dit soort clubs niet in je stad horen te zijn.'

Bij de heropening liet de burgemeester al weten dat Club Magnum 'zich strikt aan het veiligheidsplan zal moeten houden'. Ook gaf hij aan de club nauwlettend in de gaten te houden. 'Het spreekt uiteraard vanzelf dat als de openbare orde wordt verstoord of dreigt te worden verstoord, ik geen enkel moment aarzel om nieuwe maatregelen te nemen', benadrukt de burgemeester.

Van Tuyllpark

Na de eerdere incidenten bij de club heeft ook de gemeente maatregelen genomen om de veiligheid te verbeteren. Zo kwam er meer verlichting rond de uitgaansgelegenheid in het Van Tuyllpark. Ook zijn er camera's opgehangen. De gemeente is in gesprek met de sportverenigingen in het park om het bestemmingsplan te wijzigen zodat bepaalde horeca niet meer mogelijk is op die locatie. 'Maar dat vergt lange adem', liet burgemeester Aptroot in februari al weten.

Club Magnum is niet de enige club in Zoetermeer waarbij zich meerdere schietincidenten hebben voorgedaan. Zo is Club Cobra voor een jaar gesloten nadat er twee keer in korte tijd werd geschoten. Bij Club One, in dezelfde straat gevestigd als Club Magnum, werden in maart 2018 twintig schoten gelost.

Bij Club Magnum was vrijdagmorgen niemand bereikbaar voor commentaar over de schietpartij.