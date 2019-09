Kiki Bertens verliest eerste wedstrijd in China

Kiki Bertens is in de tweede ronde van het toernooi in Zhengzhou uitgeschakeld. De Wateringse verloor in twee sets van de Australische Ajla Tomljanovic: 4-6 6-7 (1). Het was het eerste optreden van Bertens in China, want in de eerste ronde had de tennisster een bye.

Tomljanovic moest in de eerste ronde wel in actie komen, en was hierin te sterk voor een andere Nederlandse, Lesley Pattinama-Kerkhove. Bertens, de nummer acht van de wereld, was als derde geplaatst bij het toernooi op het Chinese hardcourt. In de tweede set nam Bertens een 4-1 voorsprong, maar kon deze niet vasthouden. In de tiebreak pakte de Wateringse nog wel het eerste punt, maar mede door twee dubbele fouten gingen alle overige punten naar Tomljanovic.

Bertens deed het in China zonder haar coach Raemon Sluiter. De twee besloten na de US Open, waar de tennisster in de derde ronde bleef steken, een pauze te nemen. Bertens wordt tijdens de serie toernooien in Azië die ze de komende weken speelt begeleid door Elise Tamaëla, die als fysiotherapeute en assistent-coach al onderdeel was van haar staf. De komende weken speelt Bertens nog in Osaka, Wuhan en Beijing. Tijdens deze serie toernooien wil Bertens haar deelname aan de WTA Finals veiligstellen. Aan het slottoernooi van het seizoen doen de beste acht tennissters van de wereld mee.

