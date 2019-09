Supporters Quick Boys boycotten derby: 'Het doet pijn'

Het duel tussen de twee aartsrivalen wordt volgende week zaterdag voor het eerst in jaren weer gespeeld. Om de veiligheid van de toeschouwers te garanderen heeft de gemeente Katwijk besloten dat de uitsupporters alleen naar het duel mogen als ze met de bus reizen vanaf het sportpark van Quick Boys. 'Deze regeling komt ergens vandaan', geeft Quick Boys-voorzitter Bart van Kruistum toe. 'In het verleden zijn er schermutselingen geweest rond de wedstrijd, maar dit is niet de oplossing. Het wordt enorm uitvergroot en de angst regeert.'

Supporters zien de maatregelen niet zitten en hebben besloten niet naar de wedstrijd te gaan. Quick Boys verkocht tot vrijdagmorgen 156 kaarten voor het duel. 'We gaan met drie bussen, terwijl er normaal vijftienhonderd mensen meegaan. Ik heb de autoriteiten verteld dat dit wel te verwachten was, maar als bestuur hebben we de supporters de vrije keuze gegeven of ze willen gaan of niet. Wij gaan ze niet vertellen wat ze wel of niet mogen doen en hebben de kaartverkoop en de busreis gefaciliteerd.'

Abnormaal

Donderdagavond waren er bij Quick Boys diverse supporters die uit principe niet naar het duel met Katwijk gaan. 'We zitten altijd bij elkaar. Ik vind het abnormaal dat we met de bus opgehaald moeten worden, dus uit principe ga ik niet. Het doet wel pijn, want het blijft mijn cluppie, maar mijn kameraden gaan niet, dus dan ga ik ook niet. Ik weet niet of ze het hier op televisieschermen uitzenden, anders volg ik het wel via de radio.'

Van Kruistum snapt de frustraties van de supporters. 'Er zijn mensen die honderd meter van het veld van Katwijk wonen. Die moeten het hele dorp door naar Quick Boys, om daarna met de bus weer terug te gaan. En na de wedstrijd hetzelfde. Ik snap dat de autoriteiten de veiligheid willen waarborgen, dat willen wij ook. Maar dit is niet de oplossing. Het is treurig dat dit gebeurt.' Volgens de voorzitter heeft het voor de fans van Quick Boys geen zin toch naar het stadion van Katwijk te gaan. 'De afspraak is dat je een kaartje moet hebben en dat je met de bus moet komen. Anders kom je er gewoon niet in.'

Bekertoernooi

Vier dagen na het competitieduel staat de derby opnieuw op het programma, maar dan in het bekertoernooi. 'Het is een prachtig affiche', zegt Van Kruistum. Deze wedstrijd wordt bij Quick Boys gespeeld en dan moeten de supporters van Katwijk de reis met de bus maken. 'Tussen de twee wedstrijden door is er geen tijd voor een evaluatie, maar ik hoop dat er voor de volgende derby geen combiregeling nodig is.' Van Kruistum weet niet of Katwijk wel een vol uitvak meeneemt naar de bekerwedstrijd. 'Ik heb van hen niets gehoord over een boycot.'