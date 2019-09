Lekker kijken op plekken waar je normaal niet komt, het is weer Open Monumentendag

Dit weekend zetten tal van monumenten de deuren open voor het publiek. Van industriële gebouwen, kastelen en kerken tot varen met een bootje. We hebben een aantal bijzondere monumenten in de regio voor je uitgelicht.

Gemeente Noordwijk

Wie Open Monumentendag in Noordwijk bezoekt, moet zaterdag zeker even langsgaan bij Landgoed Calorama, tipt voorzitter Adriaan Timmers van het Comité OMD Noordwijk. Het landhuis, de tuin en het koetshuis zijn een rijksmonument. 'Het is een terrein met veel geschiedenis. Er zijn herinneringen aan de kruidenteelt, de rozentuin en het Jeroensveld, ook wel het martelaarsveldje genoemd. Het is de plek waar in 856 de heilige Jeroen werd vermoord door de Vikingen. De gidsen die de rondleidingen geven, hebben leuke verhalen.' Voor kinderen zijn er op het terrein oudhollandse spelletjes te doen.

Vanwege de fusie hebben Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk een gezamenlijk programma met de Open Monumentendag. Onderdeel daarvan is een busverbinding tussen Noordwijk en Noordwijkerhout. 'Een oude bus van Beuk brengt Noordwijkers naar Noordwijkerhout voor een rondwandeling met een gids en andersom. Op die manier kunnen Noordwijkerhouters kennis maken met Noordwijk en andersom', zegt Timmers.



Naast de open monumenten, zoals de Sint-Bavo in Noordwijkerhout en de gerestaureerde vuurtoren in Noordwijk, heeft Timmers nog wel een tip. 'Fanfareband Tis Keun vaart op een platte schuit van de Schiestraat naar de Hoogewegse Molen, net als in de film Fanfare van Bert Haanstra. Bezoekers aan de molen kunnen daarachteraan varen met een bootje van scouting Norvicus. Normaal gesproken kun je alleen met de fiets bij de molen komen, nu kun je ook met de boot.' De eerste boottocht vertrekt om 11.30 uur vanaf de Schiestraat.

Lisse en Hillegom

Ben je geïnteresseerd in de geschiedenis van de bollenteelt? Dan ben je in Lisse en Hillegom aan het juiste adres. Zo kun je in Lisse langs bij de oude tuinbouwschool aan de Heereweg, of museum De Zwarte Tulp aan de Grachtweg. In Hillegom zijn de deuren geopend van kwekerij Veelzorg aan de Stationsweg, een voormalig bloembollenbedrijf uit 1822.

'Wat ook heel leuk is, is De Oude Pastorie aan de Grachtweg', zegt een woordvoerder van comité Lisse. 'Het is een monumentaal pand dat helemaal is opgeknapt. Vroeger woonde de dominee met zijn gezin in de pastorie, tegenwoordig zit er een restaurant en bed & breakfast in. Je mag er ook boven kijken, het is heel mooi geworden.'

Sassenheim, Voorhout en Warmond

Breng in Sassenheim bijvoorbeeld een bezoek aan het Sikkens Experience Center aan de Wilhelminalaan. Hier kom je alles te weten over de geschiedenis van lakfabriek Sikkens die in 1939 naar Sassenheim verhuisde. Bij de Ruïne van Teylingen aan de Teylingerlaan in Voorhout is zaterdag van alles te beleven. Zo zijn er Middeleeuwse kinderspelen en is er een optreden van drum- en showband Adest Musica.

Ben je in Warmond? Neem dan een kijkje in Huys te Warmont een de Herenweg. Het kasteel wordt de komende jaren grondig gerestaureerd. De hal op de begane grond en de westvleugel zijn geopend voor publiek.



Alphen aan den Rijn

Opvallende monumenten die in de gemeente Alphen aan den Rijn hun deuren openen, zijn de Molenviergang in Aarlanderveen, het Boomkwekerijmuseum in Boskoop en de Oudshoornse Kerk in Alphen. Al op vrijdagochtend zullen zo’n 250 basisscholieren het Alphense vogelpark Avifauna bezoeken tijdens de Open Monumenten Klassendag.

Op zaterdag worden er in de meeste gemeentelijke dorpen rondleidingen gegeven en sinds vorig jaar is er ook een rondvaart over de Rijn. Daarnaast kan in Zwammerdam de Remonstrantse kerk worden bezichtigd. Dat is met 400 jaar één van de oudste nog in gebruik zijnde schuilkerkjes van Nederland.

Open Monumentendag wordt verder gecombineerd met de Nationale Orgeldag. In verschillende kerken zijn er optredens, in sommige gevallen mogen bezoekers ook zelf het orgel bespelen. Sluitstuk van de dag is een concert in de Alphense Adventskerk om 16.00 uur met de onderscheiden stadsorganist Simon Stelling.

Delft



In Delft kan je het voormalig hoofdkantoor Gist-Brocades / DSM bezoeken. Het is gebouwd in 1905 en heeft een hoge hal met rondom galerijen en een gewelfde glazen overkapping. Schrijver Jan van der Mast geeft rondleidingen. Hij schreef twee boeken over het echtpaar Van Marken. Zij stonden aan de basis van een aantal belangrijke Nederlandse ondernemingen: de Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek (nu onderdeel van DSM), de Nederlandsche Oliefabriek (later Calvé, nu onderdeel van Unilever) en de niet meer bestaande Lijm en Gelatinefabriek. De kennis van Jan over Jacques en Agneta Van Marken is veelomvattend.

