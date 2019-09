'Vuurwapen ROC Mondriaan in Delft is alarmpistool'

Er is een wapen gevonden bij het ROC Mondriaan in Delft | Foto: Omroep West/Marielle Bakker

Twee studenten van ROC Mondriaan in Delft zijn vrijdagmorgen aangehouden voor verboden wapenbezit. Dat meldt de politie. Een woordvoerder van de school zegt dat de twee een alarmpistool bij zich hadden. In eerste instantie dacht de school dat de student een echt vuurwapen bij zich had.

'Het is even schrikken als je zoiets vindt,' zegt woordvoerder Stefanie de Klerk, 'maar er is niet mee gedreigd en alles is onder controle.' De politie zegt dat rond 9.00 uur een melding binnenkwam dat een student een wapen bij zich had in een klaslokaal. Toen agenten erop af gingen vonden ze daadwerkelijk een wapen. De woordvoerder van de politie wil niet bevestigen dat het gaat om een alarmpistool. 'Onderzoek moet uitwijzen om wat voor wapen het gaat'. De school spreekt dus van een alarmpistool.

De twee studenten zijn een jongen en een meisje van 16-jaar oud. Mede-studenten zagen hoe de twee werden meegenomen. Getuigen zeggen dat er rond 9.30 uur opeens veel politie aankwam. Ze spreken ook van 'speciale eenheden'. Vervolgens werden twee studenten afgevoerd.

Lessen gaan gewoon weer door

De school heeft de studenten ingelicht over wat er is gebeurd. De woordvoerder zegt dat de lessen vrijdag gewoon doorgaan. De politie is bezig met het onderzoek, maar kan nog niets zeggen.