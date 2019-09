Musea blijven Gouden Eeuw gebruiken: 'Geschiedenis nooit vanuit één dominante groep belichten'

De discussie werd donderdag aangezwengeld door het Amsterdam Museum dat de term 'Gouden Eeuw' heeft geschrapt. Reden is dat die periode slechts goud was voor een klein deel van de samenleving. In de 17e eeuw was er niet enkel weelde, vrijheid en rijkdom. Oorlog, armoede, dwangarbeid en mensenhandel waren ook aan orde van de dag. Geen Gouden Eeuw meer dus voor dat museum.

Museum De Lakenhal in Leiden gebruikt de term Gouden Eeuw alleen bij kunstexposities. De term komt volgens het museum uit een boek van Conrad Busken Huet en gaat vooral over de belangrijke periode in de Nederlandse schilderkunst. De term wordt niet gebruikt voor de 17e eeuw als geheel. Dat is een bewuste keuze, juist omdat er maatschappelijk veel mis was. Dat is bijvoorbeeld te zien als het museum de Leidse textielgeschiedenis belicht.

Nooit één dominante groep

In het Haags Historisch Museum is nu de expositie 'Glans, glorie en misère De Gouden Eeuw in Den Haag' te bezoeken. De titel wordt niet aangepast. 'Het gaat erom dat je geschiedenis nooit vanuit één dominante groep moet belichten', zegt de waarnemend directeur.

Hij noemt zijn museum een voorloper op de discussie over 'inclusiviteit' die nu gevoerd wordt. 'Denk aan onze expositie over de Afrikaanse bedienden van het hof. Niemand keek ooit naar deze mensen, wij hebben ze een podium gegeven. We hebben zelfs nazaten opgespoord.' Dat is de taak van een museum, zegt hij.

Kunstwerk met contrasten

Delft staat een jaar lang in het teken van De Gouden Eeuw. In het kader daarvan zijn er allerlei activiteiten. De organisatie gaat ook hier de naam niet aanpassen. 'Toen we met de voorbereidingen begonnen hebben tegen iedereen gezegd: 'Het was niet alleen maar goud, hou daar rekening mee'. En dat hebben ze zeker gedaan', zegt een woordvoerder.

Als voorbeeld noemt ze een groot kunstwerk van de Haagse kunstenares Nynke Koster. Zij werkt aan een kunstwerk waarin de contrasten uit de 17e eeuw naar voren komen. Een groep kinderen werkte eerder dit jaar aan een theatervoorstelling over de Gouden Eeuw met de titel 'Gouden Handjes, Zwarte Handjes'. Ze bestudeerden rijkdom en slavenhandel, en vroegen zich ook af hoe het nu gesteld is met slavernij. De benaming van het jaar wordt dan ook niet aangepast.