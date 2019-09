Ari wil graag zijn rijbewijs terug: 'Ik kom al 2,5 maand te laat op werk'

'Ik had een Bob geregeld, maar die kwam niet opdagen, toen ben ik toch maar zelf gaan rijden.' Het wordt voor de 53-jarige Ari uit Zoetermeer een kostbaar ritje. Hij wordt aangehouden en blaast 920 microgram per liter, terwijl 220 het wettelijk toegestane maximum is. Daar staat een flinke boete op.

'Ik ben blij dat ik werd aangehouden', zegt Ari tegen de politierechter. 'Ja, echt, ik realiseerde me toen hoe fout ik zat.'

De rechter wil weten hoe het zo ver is gekomen. 'We hadden een afscheidsfeest voor mijn broertje. Die was met vakantie geweest in Nederland en zou naar huis gaan. Mijn Bob moest overwerken en kon me daardoor niet ophalen. Ik denk dat ik tien biertjes op had, misschien nog meer. Ik heb het niet bijgehouden.'

Rijbewijs kwijt

Onderweg van de feestzaal terug naar huis wordt Ari aan de kant gezet in Rijswijk. De officier van justitie is het met hem eens dat dat maar goed was. 'U had wel een ongeluk kunnen veroorzaken.'

Ari moet bij de alcoholcontrole in juni meteen zijn rijbewijs inleveren. Daar ondervindt hij de gevolgen van, want hij moet nu met het openbaar vervoer naar zijn werk waar hij heel vroeg moet zijn. Dat gaat niet met de bus. 'Ik kom al 2,5 maand elke dag te laat. Mijn directeur vindt dat inmiddels wel een probleem.'

Brief van de baas

Die directeur heeft een brief meegegeven waarin hij de rechtbank laat weten hoe belangrijk het is dat Ari op tijd op zijn werk is. 'Ik heb deze man hard nodig en hij werkt goed.' De rechter neemt de brief mee in het dossier.

'Ik ben leidinggevende en ik moet 's ochtends de leveringen opstarten. Ik moet er vroeg zijn', benadrukt Ari nog eens. Hij wijst er ook op dat hij al 34 jaar zijn rijbewijs heeft en nog nooit met een slok op achter het stuur heeft gezeten. Ook is hij bereid om cursussen te volgen bij het CBR.

Plan B

De officier van justitie betoogt dat de standaardstraf voor zo'n hoog alcoholgehalte 1100 euro boete is én een rijontzegging van tien maanden. Ze wil wel een beetje coulant zijn voor de man vanwege zijn werk en eist de rijontzegging voor de helft, dus vijf maanden, voorwaardelijk. 'Dat u een Bob had geregeld is te prijzen, maar u had ook een plan B moeten hebben.'

Ari's advocaat bepleit desnoods een gedeeltelijke rijontzegging, waarbij Ari toestemming krijgt voor woon-werkverkeer, maar verder niet mag rijden. 'Hij heeft er veel van geleerd en de schrik zit er goed in.'

Uitspraak

De rechter besluit: 'Uw werk weeg ik mee, maar u had écht te veel gedronken.' Hij legt conform de eis de boete van 1100 euro op, te betalen in zes termijnen. Maar van de tien maanden rijontzegging worden er zes voorwaardelijk in plaats van vijf. 'Dat betekent dat u over anderhalve maand uw rijbewijs terugkrijgt.' Ari zal dus nog zes weken te laat op zijn werk komen. Hij kijkt berustend als hij de zaal uitloopt.

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

