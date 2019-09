Eigenaar Club Magnum tegen burgemeester: 'U bent het spuugzat? Wat denkt u van mij!'

De eigenaar van Club Magnum in Zoetermeer is boos op burgemeester Charlie Aptroot. Hij vindt dat de aanslagen op zijn club mede het gevolg zijn van de stoere uitspraken die Aptroot na elk incident doet. In een brief aan de burgemeester legt hij dat uit.

'Door elke keer in de media te roepen dat u niet zal aarzelen om maatregelen te treffen triggert u de mensen die mijn zaak dicht willen hebben om steeds aanslagen te plegen. Ik weet dat u dit met voorbedachte rade doet omdat het u goed uitkomt,' zo schrijft Alper Bulduk. Hij is ook boos dat er na de eerdere incidenten nog altijd niemand is aangehouden. 'Waar ik spuugzat van ben is dat er geen daders zijn aangehouden voor de aanslagen die tegen horecagelegenheden in Zoetermeer zijn gepleegd.' Club Magnum is niet de enige nachtclub die de afgelopen anderhalf jaar beschoten is.

Bulduk wijst erop dat er twee beveiligers aanwezig waren in de dichte club, zoals is afgesproken in het veiligheidsplan, en dat die ook meteen 112 hebben gebeld. Toch is er niemand aangehouden. 'Durft u dan ook in de media uit te spreken over wie hier steeds tekort schiet.'

Geen boze bezoekers

Volgens de eigenaar kan het niet gaan om boze bezoekers, omdat er de afgelopen tijd geen incidenten met bezoekers zijn geweest. Hij zoekt het bij de concurrentie. 'Degene die dit gedaan heeft, heeft er baat bij dat ik gesloten ben.'

Tegen de burgemeester zegt hij: 'U blijft criminelen belonen voor hun daden. Door elke keer in de media (niet eens tegen mij) te zeggen dat u mijn zaak wil sluiten, lokt u de daders uit om het nog een keer te doen. U blijft dit doen ondanks dat ik me aan het veiligheidsplan houdt en mij niks te verwijten valt.'

Aptroot wil inhoudelijk niet reageren op de brief van de ondernemer. Hij heeft na het incident van vrijdag besloten de club voor twee weken te sluiten. Ook zijn er hekken rond het gebouw geplaatst.