Hagenaar is projectmanager bij het Songfestival: 'Dit maak je maar een keer mee'

In 2007 begonnen als stagiair bij het Circustheater, maar sinds 2014 verantwoordelijk voor grote evenementen als het North Sea Jazz Festival. Afgelopen woensdag begon hij aan de eerste concrete voorbereidingen van het grootste live tv-evenement in de wereld: het Eurovisie Songfestival.

Het is vrijdag 30 augustus om 11.32 uur als Hordijk als een van de eersten hoort dat de organisatie van het Eurovisie Songfestival in 2020 wordt toegewezen aan Rotterdam. Hij moet zich nog even inhouden, want de officiële bekendmaking is om precies 11.58 uur. Pas dan, als de buit definitief binnen is, gaat het dak er vanaf in Ahoy.

Hoewel de strijd met Maastricht tot op het laatste moment spannend bleef, was het voor Hordijk vanaf het begin duidelijk dat Rotterdam de beste papieren had. 'Je weet natuurlijk niet wat de tegenstander heeft geboden, maar het ging met name om de hoogte. In Ahoy is dat 23 meter vrije ruimte en in het MECC wisten we dat dat een stuk lager was. De eis was 18 meter. Maar misschien gingen ze voor volgend jaar aanpassingen aan het dak doen, waardoor het wel mogelijk wordt. Dat maakte het toch spannend.'

Aandacht, finesse en afstemming

Voor een buitenstaander is het moeilijk te bevatten hoe omvangrijk het Eurovisie Songfestival is. Hordijk: 'Het Songfestival is meer dan alleen de tv-show. Er is een crew van 2500 mensen om dat mogelijk te maken, die moeten gehuisvest worden en eten krijgen. ICT zal belangrijk zijn voor de communicatie van de show, maar ook voor de security. Stroom is ook dusdanig belangrijk, dat het pand moet worden aangepast vanwege bekabeling.'

'En dan heb je de kleedkamers voor de artiesten. We hebben wel kleedkamers en kantoren, maar een deel moet worden gecreëerd. En dan verwachten we nog zo'n 1500 journalisten die ook ondergebracht moeten worden. Mensen kopen een kaartje en dan moet alles goed zijn. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat vraagt om heel veel aandacht, finesse en afstemming tussen heel veel verschillende partijen. En op 16 mei kijkt de hele wereld mee, dus de druk zal veel groter zijn dan het normaal al is.'

Strengst beveiligde evenement ooit

Qua security zal het Eurovisie Songfestival waarschijnlijk het strengst beveiligde evenement ooit worden in Nederland. Hordijk: 'Dan moet je denken aan de internationale top Nuclear Security Summit in het World Forum in Den Haag in 2014. In die orde van grootte.'

Den Haag organiseerde in de jaren zeventig twee keer het Songfestival in het Nederlands Congresgebouw, zoals het World Forum toen nog heette. Ook na de winst van Duncan Laurence op 18 mei stelde de gemeente zich kandidaat, maar het World Forum was te klein als locatie. En ook de optie op het Malieveld was volgens Hordijk bij voorbaat kansloos. 'Den Haag heeft niet de faciliteiten om dit te creëren. En een tijdelijke locatie op het Malieveld is uiteindelijk toch anders dan een locatie die ervoor is gemaakt.'

Geen trouwe kijker van het Songfestival

Dat Den Haag zich wel als partner heeft gemeld voor de organisatie in Rotterdam van het grootste live tv-evenement in de wereld vindt de Haagse projectmanager niet meer dan logisch. 'Ik weet zeker dat Den Haag daarvan mee gaat profiteren. Niet alleen vanwege de hotels, want de hotels in Rotterdam zijn bijna allemaal al volgeboekt, maar ook vanwege dagbestedingen. Het vliegveld Rotterdam-The Hague is niet voor niets op die manier in de markt gezet. Dus het is niet gek dat je daar als gemeente Den Haag aan bijdraagt. Al was het alleen maar vanwege de promotie.'

Hordijk moet toegeven dat hij geen trouwe kijker is van het Eurovisie Songfestival. Maar toen de bookmakers afgelopen mei Nederland als winnaar tipten, was zijn nieuwsgierigheid wel gewekt. 'Ik was gewoon aan het werk, maar heb wel stukjes gezien. Ik wilde toch weten of Nederland ging winnen. Want dan komt de organisatie van zo'n evenement toch dichterbij.'

Niet veel thuis

Want een ding is duidelijk: de organisatie van het Eurovisie Songfestival is uniek. En daar zal volgend jaar mei heel veel voor moeten wijken. Desnoods alles. 'Uiteindelijk is mijn gezin ook belangrijk, maar mijn vriendin en ik weten allebei dat ik dan niet veel thuis zal zijn. Het zou fijn zijn als ik in ieder geval een dag in de week thuis kan blijven, maar als dat niet kan, dan kan het niet. Want ja, dit maak je maar een keer mee. En dat weten ze thuis ook.'

Wie er namens Nederland mee doet op 16 mei 2020 is nog niet bekend. En als projectmanager gaat Hordijk daar natuurlijk ook niet over. Maar als hij het zou mogen zeggen, dan zou hij geen Hagenees zijn geweest als hij het niet dicht bij huis zou zoeken: 'Een van mijn eerste concerten in Ahoy was Kane. En ik hoorde onlangs op de radio dat zanger Dinand Woesthoff bezig is met een comeback. Ja, dat was wel een van mijn jeugdidolen. Net zoals DI-RECT en Anouk, Haagse muzikanten om trots op te zijn. Dus als het iets Haags mag zijn?'

