Droom komt uit: Haagse hindoetempel is na jaren bouwen af

De Haagse Hindoetempel, die de grootste op het Europese vasteland zou zijn, is eindelijk na 10 jaar af. Zaterdag is de opening, maar de feestelijke sfeer is vrijdag overal in het gebouw te voelen. Hindoes in gekleurde gewaden zingen en bidden rond een schaal met vuur en doen hun rituelen in de gebedszaal op de eerste verdieping. Beneden wordt er gekookt en staan vegetarische gerechten klaar voor de gasten.

'Een droom is werkelijkheid geworden', roept pandit of priester Suruj Biere uit. 'Het is een multi-cultureel, spiritueel, multi-functioneel, educatief, cultureel centrum én gebedsruimte. De bedoeling is om dagelijks open te zijn voor iedereen. Op de dinsdag houden we bijvoorbeeld seniorenbijeenkomsten. Voor mensen die alleen thuis zijn. We willen eenzaamheid bestrijden dus die mensen mogen over de vloer komen. Iedereen is hier welkom.'

De bouw van de tempel lag een tijdje stil door onenigheid in de stichting en het duurde lang voordat er voldoende geld was. De tempel is één van de drie naast elkaar gelegen gebedshuizen in de Eerste van der Kunstraat in Laakhaven, van de stromingen Hindoe, Sikh en Hare Krishna. Ze worden alledrie uit eigen middelen gefinancierd. De linker Sikh-tempel van de religieuze organisatie Gurdwara Siri Guru Singh Sabah, is al in gebruik. De derde tempel die rechts van de hindoetempel ligt, is van de Hare Krishna Hare Rama en moet nog worden afgebouwd.

Op eigen kracht gerealiseerd



'Ik ben heel trots op de mensen die het mogelijk hebben gemaakt. De oma's en opa's die uit delen van hun AOW dit miljoenencomplex hebben betaald,' zegt initiatiefnemer van de tempel Rejesh Ramnewash. 'Ik ben heel blij dat we dit op eigen kracht hebben gerealiseerd.'