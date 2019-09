ADO Den Haag op weg naar zwarte cijfers: 'In 2020? Is en blijft een uitdaging'

Aan het einde van deze maand publiceert ADO Den Haag de cijfers van het afgelopen boekjaar. De kans is groot dat de Haagse club nog rode cijfers schrijft, maar dat zou wel eens het laatste jaar kunnen zijn. Onder andere de verkoop van Bjorn Johnsen, waarvan nauwelijks geld is geherinvesteerd, zorgt voor een flinke sprong. In TV West Sport spreekt de nieuwe algemeen directeur Mohammed Hamdi zich uit over de financiën.

Op 1 juli 2017 had ADO een tekort van 3.204.000 euro, een jaar later was dat iets beter met -3.142.000. Eind deze maand komen de nieuwe cijfers en zal het bedrag nog lager uitvallen. Schrijven jullie op 1 juli 2020 dan zwarte cijfers?

'Dat ligt er aan hoe wij ons verder gaan ontwikkelen.'

In de cijfers van het seizoen 2018/2019 wordt de transfersom van Bjorn Johnsen verwerkt, naar schatting een bedrag van tussen de twee en drie miljoen euro, plus gemiddeld meer toeschouwers, wat voor hogere inkomsten op dat gebied zal zorgen. In het boekjaar 2019/2020 worden onder andere de transfer van Nasser El Khayati, Indy Groothuizen en de verhuur van het stadion aan AZ verwerkt.

'En wie weet wat daar nog bijkomt aan transfers. Wij hopen ook nog wat partners aan ons te gaan binden. Het is en blijft een uitdaging, waar we vol voor moeten gaan.'

Als je dat zo hoort, kom je in een gespreid bedje?

'Als dat zo had geweest, was ik heel blij geweest.'

Er wordt wel eens gezegd dat de club technisch failliet is, wat is dat dan?

'Goede vraag, die termen worden gebruikt als je operationeel verlies draait, maar heel eerlijk, heel veel clubs draaien operationeel verlies. Het gaat om de stabiliteit in je balans, die moet kloppen. Als mensen zien dat gelden niet kloppen of er niet zijn, dan wordt er al snel gesproken over technisch failliet.'

Je had het eerder deze week bij je presentatie over de stip aan de horizon? Daar wil je naar toewerken, wat is dat?

'Dat zijn een aantal dingen. Allereerst stabiliteit uitstralen als club, sportief. Dat is hartstikke belangrijk, maar ook het bestuurlijke, daar mag ook best wat rust en stabiliteit komen. Als je dat kan bewerkstelligen dan ga je kijken naar hoe ADO zich in de markt kan positioneren.'

Dat lijkt mij lastig, want al jouw voorgangers zijn al bij de grote partijen (Huawei, Aegon, Siemens) uit de regio langs geweest. Wat ga jij anders doen?

'Ik weet niet of zij hen hebben benaderd en op welke manier dat gegaan is. Waar ik in geloof is krachten bundelen. Als je mijn visie vraagt: Onze businessclub vertegenwoordigt een waarde. Als je die waarde bij elkaar haalt, dan praat je over een omzet die al die bedrijven op dit moment hebben. En als je daarmee gezamenlijk de markt opgaat en naar zo'n groot bedrijf toestapt, dan is het wel interessant. Dan is het meer dan ADO Den Haag. Het is ook een hele businessclub die erachter staat. Ik zeg niet dat het werkt, maar ik heb het eerder zo gedaan en dat werkte. De tijd dat je alleen op een LED-boarding kwam te staan is geweest. Je moet meer doen en het moet een win-winsituatie zijn. Misschien is het harder werken, misschien een combinatie tussen harder en slimmer werken. Synergie opbouwen, ik heb het vaak genoemd, maar daar geloof ik echt in. Dat is het idee waar we de markt mee op gaan.'