Lex Immers: 'Het is heel mooi om De Kuip stil te krijgen'

Verwachting ADO-trainer Fons Groenendijk:

'Ik denk dat Feyenoord voor een vol stadion wil laten zien dat ze meedoen dit jaar, dus ik verwacht dat ze stormachtig zullen beginnen. Wij moeten rustig blijven en dan vooral rustig aan de bal. Op de momenten dat we eruit kunnen komen moeten we dat doen en de juiste keuzes maken. De jongens mogen er wat mij betreft vrijuit naar toe leven. Gelukkig hebben we wat lucht nu we weer in de middenmoot staan. Dat is een hele andere situatie dan een aantal weken geleden', aldus Fons Groenendijk.

Knuffelactie ADO-supporters:

De knuffelactie die door meerdere supportersgroepen van ADO Den Haag is georganiseerd zal zondag plaatsvinden. Vanuit een uitverkocht uitvak met meer dan duizend ADO-fans zullen honderden knuffels richting de kinderen van het Sophia Kinderziekenhuis worden gegooid. 'Ik vind het mooi en ik ga er zeker naar kijken tijdens de wedstrijd. Voetbal is dan even bijzaak, want er is niets ergers dan een ziek kind. Ik hoop dat het mag helpen, want dat is het belangrijkst', aldus Fons Groenendijk.

Ook Lex Immers, zelf vader van drie kinderen, vind de actie erg mooi. 'Kinderen zijn speciaal en afhankelijk. Het is mooi dat ze de aandacht krijgen en dat de actie weer terug komt. Dit is een traditie die moet blijven.'

Vermoedelijke opstelling:

Danny Bakker keert terug na een schorsing. Wilfried Kanon ontbrak tijdens de vrijdagtraining. De verdediger heeft vertraging na interlandverplichtingen met Ivoorkust. Naar verwachting is hij op tijd terug om zondag tot de wedstrijdselectie te behoren.

Crysencio Summerville viel op de vrijdagtraining uit met pijn in de voet na een duel in de partijvorm. Of hij zondag in Rotterdam tot de wedstrijdselectie zal behoren is niet duidelijk, maar de verwachting is van wel.

Uitgelicht:

Vorig seizoen wist ADO op bezoek in De Kuip te winnen van Feyenoord. In de afscheidswedstrijd van Robin van Persie en trainer Giovanni van Bronckhorst wist ADO door doelpunten van Erik Falkenburg en Sheraldo Becker met 2-0 te winnen.

Volg Feyenoord - ADO Den Haag live:

De wedstrijd Feyenoord - ADO Den Haag is zondagmiddag live te volgen via 89.3 FM Radio West. Vanaf 14.30 uur doen verslaggevers Jim van der Deijl en Pim Markering verslag van de wedstrijd. Ook via onze social media-kanalen blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen in De Kuip.