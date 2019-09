Onderzoek naar wangedrag bij politie Den Haag: 'We kunnen dit niet accepteren'

In een deel van het politiekorps in Den Haag is sprake van discriminatie, overmatig gebruik van geweld en een verziekte cultuur. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van de NOS. De problemen spelen vooral op bureau Hoefkade in de Haagse Schilderswijk.

Verschillende bronnen schetsen bij de NOS een beeld van een klein groepje 'rotte appels' dat de dienst uitmaakt, prat gaat op het gebruik van geweld en zich onprofessioneel gedraagt. Volgens de bronnen zijn er meerdere incidenten geweest, waarbij agenten buitensporig geweld tegen arrestanten gebruikten en dat vervolgens probeerden te verdoezelen.

'Uiteraard schrikken we van zulke berichten', zegt een woordvoerder van de politie in het Omroep West-radioprogramma Studio Haagsche Bluf. 'Enkele maanden geleden kregen wij van collega's signalen dat er bij bureau Hoefkade sprake was van overmatig geweldsgebruik tijdens een incident en ontoelaatbaar gedrag tussen collega's onderling.'

'Vreselijke incidenten'

Volgens de woordvoerder is aan de hand daarvan een onderzoek ingesteld, wat heeft geleid tot een intern onderzoek naar vier mannelijke agenten. 'We kunnen dat soort zaken niet accepteren. We hebben een duidelijke norm en als die overschreden wordt stellen we direct een onderzoek in.'

Volgens de bronnen zouden agenten buitensporig geweld gebruiken tegen arrestanten, wat ze uiteindelijk proberen te verdoezelen. Een arrestant zou zijn geslagen met de nieuwe wapenstok nadat hij op de vlucht sloeg voor de politie. Van dat incident werd een filmpje gemaakt, die uiteindelijk rond ging in een appgroep. In de groep werden hondengeleiders 'Marokkanenverdelgers' genoemd. 'Het zijn absoluut vreselijke incidenten. Het onderzoek loopt nog, dus ik kan niet aangeven wat er wel en niet gebeurd is. Maar wij schrikken ook van dit soort zaken die genoemd worden', aldus de woordvoerder.

Niet geschorst

De politiewoordvoerder laat weten dat de vier agenten naar wie onderzoek wordt gedaan niet zijn geschorst, maar dat ze wel andere werkzaamheden hebben gekregen. 'Als het onderzoek afgerond is, zullen we kijken welke maatregelen er verder getroffen kunnen worden.'