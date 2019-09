Dit is waarom de iconische tune van Soldaat van Oranje niet meer in de musical is te horen

Gedoe over rechten houdt de beroemdste tune van de Nederlandse filmgeschiedenis uit de musical Soldaat van Oranje. Bezoekers van de ongekend populaire musical horen daarom niet de muziek van de film Soldaat van Oranje, van componist Rogier van Otterloo, maar een alternatieve compositie. In de eerste drie jaar dat de musical op het voormalige vliegveld Valkenburg werd gespeeld, was de tune - die vele malen werd gelauwerd - nog wel te horen.

De cast en de makers van de musical betreuren dat de beroemde tune niet meer te horen is, maar kunnen er niks aan doen. 'Een rechtenkwestie', zegt woordvoerder Michiel Klerken van Soldaat van Oranje. 'Niet met de familie Van Otterloo, die ons een warm hart toedraagt, maar met filmproducent Rob Houwer. We zijn er niet uit gekomen. Er lopen nu geen gesprekken meer. Maar zodra de kans zich voordoet, gaan we heel graag weer in gesprek. Deze muziek hoort bij de musical.'

Beluister hier de gelauwerde tune uit de film Soldaat van Oranje:

De musical vertelt het waargebeurde verhaal over de Nederlandse geschiedenis en dat van de Leidse student en verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfzema tijdens de Tweede Wereldoorlog in het bijzonder. Het werd in 1977 verfilmd, de musical ging in 2010 in première. De musical wordt opgevoerd in een tot theater omgebouwde vliegtuighangar op voormalig vliegveld Valkenburg in Katwijk en wordt uitgevoerd in een zaal die fungeert als draaischijf.

Alternatieve compositie

In de afgelopen jaren werd een alternatieve compositie gespeeld die bezoekers enigszins doet denken aan de muziek uit de gelijknamige film, vaak gekozen tot beste filmmuziek ooit. Betrokkenen beschouwen het niet meer spelen van de bekende tune als een goed bewaard geheim, dat nooit publiek werd. 'We hebben het niet bewust stil gehouden', aldus Klerken. 'Maar je gaat er ook niet mee te koop lopen. Het is jammer. We zouden het graag anders zien, omdat deze muziek zo herkenbaar is wanneer je aan de Soldaat van Oranje denkt. Maar we zijn heel blij met de compositie Liberation suite die Tom Harriman vervolgens maakte.'

Beluister hier de compositie van Tom Harriman:



Dat de bekende tune tijdens de musical nog te horen zal zijn, lijkt vrijwel uitgesloten. Filmproducent Rob Houwer, van onder meer klassiekers Turks Fruit en dus de film Soldaat van Oranje, is er helder over. Bij hem liggen de rechten en hij gaat geen toestemming geven. 'Het gaat niet om geld, het gaat om het principe. We hebben geen conflict, geen controverse wat mij betreft', stelt Houwer. 'Voor mij zijn en blijven de film en de muziek van Rogier van Otterloo een onlosmakelijk, samenhangend geheel. Ik noem ze beide iconisch. De muziek is speciaal voor de film gemaakt. Dat hoort bij elkaar en moet je niet ergens anders toepassen, zoals in een musical. Er is geen ruimte voor om dat te doen.'

'Grote verrassing'

Dat in de eerste drie jaar van de musical het beroemde geluid wel was te horen, was destijds een grote verrassing voor Houwer, zo stelt hij. 'Het was bekokstoofd door mijn toenmalige muziekuitgever en de producent van de musical. Ik wist nergens van. Toen ik het hoorde, heb ik onmiddellijk de toestemming ingetrokken. Ik doe nu zaken met een andere muziekuitgever.'

Houwer zegt de musical op zijn beurt, evenals de familie Van Otterloo, een warm hart toe te dragen. 'Ik vind het een geweldig succes. Alleen: mijn film met de muziek van Rogier moet je bij elkaar houden en niet elders toepassen. De musical is met meer dan zeventig miljoen euro aan inkomsten een groot succes. Ik durf best te stellen: zeker dankzij de bekendheid van de film. Maar maak dan een eigen muziekcompositie, in plaats die van de film te willen hebben.'

'Geen voornemen wijzigen standpunt'

De bezoekers van de musical moeten het daarom inmiddels met een alternatieve tune doen, gecomponeerd door de Amerikaan Tom Harriman, die ook de originele muziek van de voorstelling schreef. Houwer is niet van plan zijn standpunt te wijzigen. 'Ook omdat ik bezig ben met deel twee van de film Soldaat van Oranje. Het script ligt klaar en je kunt je voorstellen dat de muziek van toen er ook in terugkeert. Nog een reden het bijzonder te houden en alleen voor de film.' De realisatie van deel twee is overigens nog ver weg, Houwer heeft een investeerder nodig. 'De film verdient dit tweede deel. As de uitkomst van deze aandacht nu is dat een financier wordt verleid, dan levert dit toch nog wat op. Ze mogen me bellen.'

Woordvoerder Klerken van Soldaat van Oranje blijft hopen op een wending ten goede. Intussen kijken ze bij de musical vooruit uit naar hoe 75 jaar vrijheid wordt gevierd. 'Een project naar aanleiding van het negenjarig bestaan waarin mensen in negen seconden laten zien hoe zij aan vrijheid denken, heel bijzonder.' Dat project, onder het motto 'wat betekent vrijheid voor jou', vind je op deze site. De musical is inmiddels verlengd tot december 2019.