Prinsjesdag 2019: Alles wat je moet weten, lees je hier

Prinsjesdag staat weer voor de deur. Dinsdag rijdt de Glazen Koets zijn vaste route door Den Haag, waarna koning Willem-Alexander de troonrede voorleest in de Ridderzaal. Daarna is het rennen voor een goed plaatsje bij de balkonscène. De verslaggevers van Omroep West zijn volop in de stad aanwezig, zodat je Prinsjesdag kunt meebeleven. Maar zelf langs de route staan, kan natuurlijk ook. We hebben alle informatie voor je op een rijtje gezet.

Hoe laat rijdt de Glazen Koets door het centrum van Den Haag en wanneer begint de balkonscène? Het programma van Prinsjesdag:

12.45 - Glazen Koets rijdt van de Koninklijke Stallen naar Paleis Noordeinde

13.00 - Vertrek rijtoer koninklijke stoet van Paleis Noordeinde naar het Binnenhof

13.15 - Troonrede Ridderzaal

13.50 - Glazen Koets vertrekt vanaf het Binnenhof richting Paleis Noordeinde

14.00 - Balkonscène Paleis Noordeinde

Waar kun je het beste gaan staan als je zelf naar de Glazen Koets wil zwaaien? De koets legt de volgende route af:

Noordeinde

Heulstraat

Kneuterdijk

Lange Voorhout

Tournooiveld

Korte Vijverberg

Binnenhof

Bron: Rijksoverheid.

Na de troonrede gaat de koninklijke stoet weer via de dezelfde route terug naar Paleis Noordeinde.

Om Prinsjesdag in goede banen te leiden, zijn er verkeersafsluitingen in de stad en zal niet al het openbaar vervoer volgens schema rijden. Parkeren kan ook lastig zijn, een aantal parkeergarages zijn gesloten.

De route van de Glazen Koets is tussen 12.45 uur en 14.30 uur afgezet aan beide kanten. Oversteken kan bij aangewezen punten die gemarkeerd zijn met vlaggen. Dit kan tot 11.20 uur. Van 11.30 uur tot 14.30 uur zijn de oversteekplaatsen afgesloten.

Openbaar vervoer

De binnenstad van Den Haag is tijdens Prinsjesdag prima te bereiken met het openbaar vervoer. Wel zijn er van 9.00 uur tot 18.00 uur omleidingen. De HTM heeft ze op een rijtje gezet:

- Tram 1, 15, 16 en 17 rijden een aangepaste route

- Het centrum is bereikbaar met tram 2, 3, 4 of 6 van halte Centraal Station naar halte Spui

- Bus 22, 24 en 28 rijden om tussen de halte Centraal Station en Mauritskade

Kijk voor meer informatie op de website van HTM.

Parkeren

Volgens de gemeente kunnen bezoekers hun auto het beste parkeren op een Park & Ride plaats. Vanaf de volgende locaties is het centrum van Den Haag goed te bereiken: Hoornwijck, De Uithof of Station Ypenburg. Meer info: Park en Ride Den Haag.

De volgende garages zijn beperkt open:

- parkeergarage Plein gesloten tussen 6.00 en 15.00 uur

- parkeergarage Heulstraat gesloten tussen 10.00 en 15.00 uur

- parkeergarage Tournooiveld (Museumkwartier) gesloten tussen 6.00 en 16.00 uur

Veiligheid

Tijdens Prinsjedag geldt het advies om geen rugzak of andere grote tassen mee te nemen. De politie voert controles uit, met een grote tas duurt dit een stuk langer.

Achtergrondinformatie

Prinsjesdag is de dag waarop de koning(in) naar het parlement komt om de troonrede voor te lezen. Dat gebeurde voor het eerst op 2 mei 1814 en vanaf 1904 op de huidige locatie: de Ridderzaal. In de troonrede wordt uiteengezet hoe het land ervoor staat en welke plannen de regering heeft. Op Prinsjesdag wordt ook de begroting voor het komende jaar ingediend.

Later op de dag, om 15.00 uur, biedt de minister van Financiën in de plenaire zaal van de Tweede Kamer het bekende koffertje aan. In het koffertje zitten de miljoenennota en de rijksbegroting. In de rijksbegroting staan de voorstellen voor uitgaven, verplichtingen en inkomsten van de rijksoverheid voor het komende jaar, per ministerie. De miljoenennota geeft een toelichting op de rijksbegroting. In de miljoenennota worden de belangrijkste plannen en keuzes van de regering samengevat, en wat deze plannen kosten. Daarnaast wordt de economische en financiële situatie van Nederland beschreven.

Voordat het kabinet alle plannen mag gaan uitvoeren, moet het parlement deze beoordelen en goedkeuren. Daarom begint de Tweede Kamer kort na Prinsjesdag met de Algemene Politieke Beschouwingen over wat de plannen van de regering voor de Nederlandse samenleving betekenen.

