Tweede editie The Hague Night Run

In het centrum van Den Haag wordt zaterdag de tweede editie van de The Hague Peace Night Run gelopen. Tijdens de Internationale Dag van de Vrede lopen deelnemers een parcours van ongeveer 8,5 kilometer, onder meer langs het Vredespaleis. De loop start om 20.30 uur.

Iedere loper krijgt een lamp, waardoor een lang verlicht lint van renners 'een mooie verbintenis tussen het thema vrede en de stad zelf' vormt, zegt de organisatie. Doel van de The Hague Peace Night Run is mensen te laten beseffen dat vrede in de wereld niet vanzelfsprekend is. De start en de finish zijn op het Lange Voorhout.

Volgens de organisatie is de loop een sprookjesachtig spektakel van vuur, licht, mystiek en geluid. Verder is het parcours donker en wordt het maar op een paar plekken verlicht. Deelnemers kunnen door middel van sponsoring geld inzamelen voor kinderen die bijvoorbeeld op de vlucht zijn voor oorlog en geweld.

Bereikbaarheid

De organisatie adviseert deelnemers en bezoekers om zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te komen. Met de fiets is ook een mogelijkheid. Op het Lange Voorhout is een gratis fietsenstalling gecreëerd voor alle deelnemers en bezoekers.

Er liggen in de omgeving van het Lange Voorhout meerdere parkeergarages waar gebruik van gemaakt kan worden. De dichtstbijzijnde parkeergarages zijn Interparking Museumkwartier en Parkeergarage Plein. Parkeergarage Noordeinde is door het parcours van de Night Run slecht bereikbaar. Bewoners in de buurt van het Lange Voorhout krijgen een bewonersbrief over de situatie rondom het evenemententerrein.