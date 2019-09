Debutant Noordwijk koploper tweede divisie na ruime overwinning

'Verdediger' Joël Tillema in top 10 'topscorer allertijden' bij Rijnsburgse Boys

VV Noordwijk heeft in eigen huis ASWH een enorm pak slaag gegeven. Op de Duinwetering won de thuisclub met 5-1 van de ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht. De promovendus is nog steeds zonder nederlaag in de tweede divisie en staat samen met IJselmeervogels aan de kop van de ranglijst. Katwijk had een makkelijke middag tegen Excelsior Maassluis. De Krombewoners wonnen met 1-4 en staan derde.

Noordwijk heeft in eigen huis de goede seizoensstart een perfect vervolg gegeven. Op de Duinwetering werd ASWH met maar liefst 5-1 opgerold. De kampioen van de derde divisie van vorig jaar ging met 3-0 rusten door doelpunten van Sabir Achefay, Emiel Wendt en Nick van Staveren.

Na rust kwam ASWH nog wel terug tot 3-1 door Koen Wesdorp, maar daarna maakte Achefay aan alle illusies een einde. Hij scoorde op schitterende wijze de 4-1 voor de kustclub. Ook invaller Fanuel Waaijens deed een duit in het zakje. De invaller tikte vijf minuten voor het eindsignaal de 5-1 binnen.

In een meeslepend duel hebben IJsselmeervogels en Rijnsburgse Boys de punten gedeeld. De Spakenburgse thuisploeg was iets sterker de eerste helft. Toch kwam Rijnsburgse Boys op voorsprong. Joël Tillema rondde een panklare voorzet van Bram Ros bij de tweede paal af.

Na rust bleven beide ploegen leuk voetbal spelen en kwam IJsselmeervogels langszij. Invaller Carlos Opoku haalde een tegenstander in de eigen zestien onderuit. De scheidsrechter wees naar de stip en Danny van der Meiracker faalde niet vanaf elf meter.

Twee koplopers

Door het gelijkspel van IJsselmeervogels is Noordwijk medekoploper met de ploeg uit Spakenburg. Beide clubs hebben na vier wedstrijden tien punten.

Quick Boys blijft op vier punten steken na vier wedstrijden. De Katwijkers gingen in eigen huis met 0-2 onderuit. Tegenstander Kozakken Boys verdeelde de doelpunten netjes over beide helften.



Kay Tejan

Vlak voor rust was het Kay Tejan die zijn oude ploeg pijn deed. Hij gaf een voorzet op Tyrone Conraad. Conraad schoof de bal langs Quick Boys-doelman Paul van der Helm in de lange hoek.

De tweede helft was het Tejan die zelf doel trof. Na zeventig minuten voetballen schoot hij in de verre hoek raak. Kozakken Boys had nog wel kansen op de 0-3, maar faalde oog-in-oog met Van der Helm.

Robbert Susan

De eerste helft was het woord aan Katwijk in het duel met Excelsior Maassluis. Na een kwartier spelen konden de Oranjehemden de 0-1 maken na een makkelijk gegeven penalty. Aanvoerder Robbert Susan was - als zo vaak - koel vanaf elf meter en benutte het buitenkansje.

Daarna was het de beurt aan Mike van den Ban. De aanvaller nam de bal weergaloos mee en schoot de 0-2 binnen.

Wedstrijd op slot gegooid

Vlak voor rust gooide Marouane Afaker de wedstrijd in het slot met de 0-3. Tegen zijn oude club rondde hij een voorzet van Susan af. Katwijk zat na 45 minuten op rozen.

Net als in de eerste helft, was het in de tweede helft na een kwartier raak. Mike van den Ban maakte zijn tweede van de middag en zorgde daarmee voor 0-4. De aanvaller staat na vier wedstrijden op vijf goals.

Goaltjesdief

Daan Blij mocht nog wel de eretreffer maken voor de ploeg uit Maassluis. De goaltjesdief nam een strafschop en faalde niet: 1-4. Daarna geloofde Katwijk het wel en voetbalde de club de wedstrijd rustig uit.

Ook in de vierde wedstrijd van het seizoen kwam Scheveningen niet tot scoren. De ploeg van John Blok haalde wel een punt. In eigen huis werd met 0-0 gelijkgespeeld tegen Koninklijke HFC.

Brilstand

HFC was de betere ploeg in eigen huis. De Haarlemmers konden de talrijke kansen echter niet afronden. Scheveningen had wel wat uitvallen. Maar daar kwam ook geen treffer uit.

Scoreverloop wedstrijden tweede divisie:

14.30 uur begonnen

Excelsior Maassluis - Katwijk: 1-4 (0-3)

0-1 Susan (penalty)

0-2 Van den Ban

0-3 Afaker

0-4 Van den Ban

1-4 Blij (penalty)

Scheveningen - HFC 0-0 (0-0)

Noordwijk - ASWH: 5-1 (3-0)

1-0 Achefay

2-0 Wendt

3-0 Van Staveren

3-1 Wesdorp

4-1 Achefay

5-1 Waandels

15.00 uur begonnen

IJsselmeervogels - Rijnsburgse Boys: 1-1 (0-1)

0-1 Tillema

1-1 Van den Meiracker

Quick Boys - Kozakken Boys: 0-2 (0-1)

0-1 Conraad

0-2 Tejan

