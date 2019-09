Lisse pakt eerste punten door kopballen Zwetsloot en Verweij, Ter Leede pijnigt Hoek

De eerste helft was het duel was rommelig en redelijk gelijkopgaand. Beide clubs creëerden was kansjes, maar tot scoren kwamen ze niet.

Dat gebeurde wel in de tweede helft. Jaap Zwetsloot rondde een voorzet met zijn hoofd af. Zijn treffer was een verdubbeling van de doelpuntenproductie van Lisse dit seizoen. Hiervoor had alleen Rik Vermeulen gescoord voor de Bollenstreekbewoners.



David Verweij

Een kwartier voor tijd zorgde David Verweij voor een nog grotere voorsprong voor de ploeg van trainer Robbert de Ruiter. De veelscorende verdediger kwam het hoogste bij een corner en knikte de 0-2 eindstand op het scorebord.

Ter Leede heeft in eigen huis voor een klein stuntje gezorgd. De Sassenheimers versloegen Hoek met 3-2. De club uit Zeeuws-Vlaanderen keek bij rust tegen een 3-1 achterstand aan.

Ian van Otterlo

De treffer van Ter Leede kwamen op naam van Dirk Hoekstra, Robert Steemers en Omar Limon. Rik Impens deed nog wat terug uit een strafschop. De drie doelpunten voor rust waren genoeg voor de drie punten. In het tweede bedrijf schoot Ruben de Jager in de blessuretijd de 3-2 binnen.

Opvallend was dat Ian van Otterlo op de bank begon bij Ter Leede. De aanvallende middenvelder was vorige week in de rust boos gaan douchen, waardoor trainer Steef Roodakkers hem noodgedwongen moest wisselen. Tegen Hoek viel Van Otterlo na rust in voor Steven Wajer.

Scoreverloop wedstrijden derde divisie

Barendrecht - FC Lisse: 0-2 (0-0)

0-1 Zwetsloot

0-2 Verweij

Ter Leede - Hoek: 3-2 (3-1)