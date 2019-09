Haagse freerunner succesvol op eerste World Urban Games

Bo Zuijderwijk zette een uitermate knappe run in de finale neer, het werd beloond met een derde plek. 'Ik ben onwijs blij en ook wel verrast. Ik heb er hard voor gewerkt en heb gedaan wat ik kon. Ik ben geswitcht naar een flip op het einde in plaats van een moeilijkere twist. Daar ben ik heel blij mee.'

Officieel heet freerunning 'parkour', het kent twee disciplines: speed en freestyle. In de eerste variant gaat het er om wie zo snel mogelijk bij de finish is, op een parcours vol met obstakels. In de tweede draait het vooral om souplesse, techniek en originaliteit. Zie het als modern turnen. Geen bedompte zaal, geen obligate groeten naar de jury, maar stoere bewegingen, uitdagende trucs en een X-teken om af te groeten.

Superheld

Als freerunner voel je je soms Spiderman of Superman, zegt de andere Haagse deelnemer, Kevin Alsemgeest. 'We kijken allemaal naar Marvel-films toch? Naar de superhelden. Zo voelt het wel een beetje. Het geeft zo'n kick dat we met ons lichaam, zonder hulpmiddelen, op topsnelheid over al die obstakels vliegen. Vandaar dat ik nog een tweede keer wilde…' Alsemgeest wilde een herkansing op het onderdeel speed, maar ging de tweede keer langzamer en werd uitgeschakeld.

Volgens Mark van Swieten, bondscoach en eigenaar van de JUMP Academy, doet Nederland het goed op internationaal niveau. 'Niet alleen op dit soort evenementen, maar we hebben een heel breed publiek dat geïnteresseerd is in freerunning. Het is een heerlijk gevoel om te vliegen en volledige controle te hebben over je lichaam. Elke freerunner vindt het mooi om grenzen te verleggen.'

Olympische Spelen?

Er wordt geprobeerd om binnen de olympische grenzen te komen. 'Het is bijzonder om hier te zijn op de World Urban Games, het kan een opstapje zijn naar een eventuele Olympische Spelen. Kijk naar breakdancen. Freerunning komt ook van de straat, 'urban' wordt dat dan genoemd. Muurtjes, bruggen, overal tegenaan klimmen en overheen gaan. Dat is de oorsprong. Er bestaan ook wedstrijden die gebruik maken van de natuurlijke omgeving, maar dat is wel lastig te vinden en lastig om te organiseren.'

