Plonsen met je hond in het zwembad: 'Ik heb er wel een paar schrammen voor over'

Om het buitenzwemseizoen af te sluiten was zondag de jaarlijkse hondenplons in zwembad De Hoorn in Alphen aan den Rijn. Het is dit jaar het vierde jaar op rij dat baasjes samen met hun viervoeter het water in kunnen en dus kun je wel van een traditie spreken.

Ook dit jaar werd de Hondenplons druk bezocht. 'Dat is elk jaar zo, zeker als het goed weer is zoals vandaag', zegt Erica Blauw van zwembad De Hoorn. 'Het is ontzettend leuk om een keer samen met je hond te kunnen zwemmen.'

Blauw kreeg veel vragen van mensen of er in het zwembad een Hondenplons mogelijk was. 'Dat heb ik aangezwengeld en zo is het ontstaan. We moesten sponsors en mensen zoeken die dit konden begeleiden. De dierenambulance hebben we er ook bij nodig. Er gebeurt nooit iets, maar mocht er iets gebeuren dan is het wel fijn dat zij er bij zijn.'

Honden in zwemvest

Niet iedere hond is een goede zwemmer en dus waren er ook viervoeters met een zwemvest aan. 'Of een hond goed kan zwemmen, ligt ook aan het ras', weet Blauw. 'Dat heeft onder andere met de bouw van de hond te maken. Als een hond een gespierde bouw heeft en kleinere pootjes dan kan het nog wel eens lastig zijn voor het dier om te zwemmen.'

Daar weet één van de aanwezige hondenbezitters alles van. 'Onze hond is al twee keer bijna verdronken in de Zegerplas, we zijn er al twee keer achteraan gegaan. Daar waren we wel een beetje klaar mee en nu zwemt ze dus met een hondenzwemvest, want ze vindt het zwemmen veel te leuk.' Voor de minder goed zwemmende honden zijn er dus zwemvesten, maar ook het peuterbadje was toegankelijk.

Goede doel

'Het is super gezellig hier', zegt een andere bezoekster. Het is de eerste keer dat ze de Hondenplons bezoekt. 'Ik was heel benieuwd of ie ging zwemmen. Ik heb een paar schrammen, maar hij is er wel in geweest', lacht ze.

Ieder jaar gaat de opbrengst van de Hondenplons naar een goed doel. Dit jaar gaat het geld naar de Alphense Hondenbezitter. Deze vereniging behartigt de belangen van de hondenbezitters in de gemeente Alphen aan den Rijn.

