ADO Den Haag komt persoonlijke fouten niet te boven tegen Feyenoord

ADO Den Haag moest 75 minuten lang het onderspit delven tegen Feyenoord en keek dan ook terecht tegen een 3-0 achterstand aan. Toch kwam in het laatste kwartier de spanning nog terug in de wedstrijd door twee eigen doelpunten van Feyenoord. Het bleek niet genoeg: ADO verloor met 3-2.

Drie fouten deden ADO de eerste helft de das om. Bilal Ould-Chikh trok na vijf minuten in eigen zestien een Feyenoorder neer. Scheidsrechter Gözübüyük kon niets anders dan naar de stip wijzen. Rick Karsdorp schoot de penalty prima binnen.

In de twaalfde minuut was het tijd voor de knuffelregen. Duizenden pluche beesten werden vanuit het uitvak op de patiëntjes van het Sophia Kinderziekenhuis gegooid. Het was het Haagse hoogtepunt in de Kuip op zondagmiddag.

Knuffelregen

Een paar minuten na de knuffelregen werkte doelman Mike Havekotte een terugspeelbal slecht weg. De Rotterdammers zetten meteen druk op de Haagse verdediging en veroverden de bal. Luciano Narsingh rondde uiteindelijk met een knap lobje af. Havekotte keepte bij ADO omdat eerste doelman Robert Zwinkels niet inzetbaar was.

Met een 3-0 achterstand werd de rust opgezocht. Na een half uur spelen maakte aanvoerder Aaron Meijers namelijk overduidelijk hands in het strafschopgebied. Leroy Fer schoot de penalty binnen.

IJzeren hand

In de pauze greep coach Fons Groenendijk met ijzeren hand in. Danny Bakker en Bilal Ould-Chikh bleven in de kleedkamer achter en Dion Malone en Pawel Cibicki vielen in.

Dat had niet echt het gewenste effect. De tweede helft bleef Feyenoord makkelijk overeind. De Rotterdammers waren via Narsingh nog vlakbij de 4-0. Wel viel het spel van Malone op. Hij speelde een uitstekende tweede helft.

Hulp uit de Havenstad

Vanaf Haagse kant waren er vooral inzetten vanaf de rand zestien. Schoten van Meijers en Immers misten echter scherpte.

Uiteindelijk werd ADO geholpen door de club uit Rotterdam. Centrale verdediger Edgar Ie werkte een kwartier voor tijd een voorzet van Meijers achter keeper Vermeer: 3-2. Vijf minuten later herhaalde Feyenoorder Renato Tapia de actie van zijn teamgenoot. Hij kopte een vrije trap van ADO achter de Rotterdamse doelman.

Scoreverloop Feyenoord - ADO Den Haag: 3-2 (3-0)

1-0 Karsdorp (penalty)

2-0 Narsingh

3-0 Fer (penalty)

3-1 Ie (eigen goal)

3-2 Tapia (eigen goal)

Opstellingen

Feyenoord: Vermeer; Karsdorp, Botteghin, Ié, Haps; Fer, Tapia, Kökcü; Sinisterra ('63 Azarkan), Narsingh, Larsson ('62 Jørgensen)

ADO Den Haag: Havekotte; Van Ewijk, Beugelsdijk, Pinas, Meijers; Bakker ('46 Malone), Goossens, Immers; Ould-Chikh ('46 Cibicki), Necid, Falkenburg ('78 Summerville)

Gele kaarten: Botteghin (Feyenoord) Ould-Chikh, Beugelsdijk, Malone (ADO Den Haag

Rode kaarten: x

Scheidsrechter: Gözübüyük